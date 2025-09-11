Warum Wien zu Europas Krypto-Mekka wird

„Der zweite Angestellte war der Geldwäschebeauftragte. Daran sehen Sie, wie ernst wir die regulatorischen Themen nehmen. Wir werden nach den gleichen Standards kontrolliert wie Banken“, sagt Harer. Der Jurist ist Geschäftsführer von Bybit Österreich, das in den kommenden Monaten an die 100 Mitarbeiter einstellen will.

Und nicht nur Bybit rekrutiert gerade. Auf der Karriereplattform LinkedIn sucht mit Bitget eine weitere Kryptobörse gerade nach einem Geschäftsführer und einem Geldwäschebeauftragten in Österreich. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass Bitget hier um eine Zulassung angesucht hat. Bitget gehört zu den zehn größten Plattformen in der Branche, hat Lizenzen in Litauen, Polen und Italien. Eigentlich reicht eine einzige MiCAR-Zulassung für den gesamten EU-Markt. Etliche Anbieter versuchen jedoch, die Anforderungen von möglichst vielen Jurisdiktionen zu erfüllen. Um den Sanctus der FMA zu bekommen, muss ein eigener Standort in Österreich betrieben werden. Nach profil-Informationen dürfte es derzeit rund ein Dutzend Bewerber um österreichische Kryptozulassungen geben. Noch vor Jahresende dürften noch weitere Kryptobörsen die Lizenz zum Traden erhalten.

Wien setzt auf „Rechtssicherheit und Vertrauen“

„Das große Interesse internationaler Anbieter an einer Zulassung in Europa zeigt, dass klare Regulierung kein Hindernis ist, sondern Vertrauen schafft und Innovation ermöglicht“, sagt Stefan Tomanek. Er leitet bei der FMA die Abteilung mit dem klingenden Namen „Aufsicht über Finanzinnovationen“. Tomanek war einer von „ein paar jungen FMA-Mitarbeitern“, die sich schon früh privat mit Kryptowährungen und Blockchain-Technologie beschäftigt haben. Inzwischen gehören dem Team neun Mitarbeiter an, darunter Juristen, Ökonomen und Wirtschaftsinformatiker. Tomanek selbst war ein Jahr bei einer großen amerikanischen Kryptobörse für Regulierungsfragen zuständig, möglicherweise hat er deshalb eine für Aufsichtsbehörden ungewöhnlich offene Kommunikation mit der Branche geführt.

„Wir haben potenziellen Interessenten schon sehr frühzeitig klare und umfangreiche Informationen zum Zulassungsverfahren bereitgestellt und ganz transparent und klar erklärt, was die FMA von ihnen erwartet. Unser Ziel war es, den Weg zur Zulassung von Anfang an nachvollziehbar zu machen“, so Tomanek. Die FMA sucht schon vor dem Zulassungsantrag den Dialog mit interessierten Unternehmen. Der 160 Seiten umfassende Leitfaden, den die Behörde voriges Jahr als eine Art Bedienungsanleitung für den Lizenzierungsprozess veröffentlicht hat, ist inzwischen schon viermal überarbeitet worden.

„Es gibt bei der MiCAR-Verordnung immer noch einiges an Auslegungsspielraum, da ist es besonders wichtig, dass die Aufsichtsbehörde vorab möglichst viel Klarheit schafft. Jeder weiß vorab, woran er ist. Das schafft Rechtssicherheit und Vertrauen“, sagt Oliver Stauber. Der frühere Bitpanda-Chefjurist ist Geschäftsführer der Österreich-Tochter der Kryptowährungsbörse KuCoin, die um eine Zulassung bei der FMA angesucht hat. Das Unternehmen mit Sitz auf den Seychellen will in Wien seine Europa-Zentrale aufbauen.

Bybit-Geschäftsführer Georg Harer glaubt, dass noch weitere folgen werden: „Wir haben die Chance, dass Wien für Krypto wird, was Frankfurt für Banken ist.“