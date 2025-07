Wiederaufbau: Was bringen die aufgehobenen US-Sanktionen für Syrien

Von Bürgerkrieg zu Wirtschaftsturbo

Benjamin Fève kam vor wenigen Tagen am Flughafen in Damaskus an. Es ist für den Arabisten und Experten für internationale Beziehungen bei Karam Shaar Advisory der dritte Besuch in Syrien seit Jänner. „Vor Ort hat sich noch nicht so viel verändert. Internationale Firmen und Akteure zeigen sich interessiert zu kommen, erste Verträge werden unterzeichnet, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank nehmen Beziehungen auf.“ Die Energieversorgung bleibe aber sehr mangelhaft, die Preise des täglichen Lebens hoch. „Als Experten wissen wir, dass sich das Land nicht vom Bürgerkrieg in einen wirtschaftlichen Turbo verwandeln wird, aber die Leute im Land werden ungeduldig.“

Vor mehr als sieben Monaten legte Ahmad Al-Sharaa seinen früheren Kämpfernamen Al-Golani ab und übernahm als Übergangspräsident die Macht im Land. Er versucht, sich ein Image als gemäßigt-religiöser Regierungschef aufzubauen, schloss ein Abkommen mit den Kurden im Nordosten des Landes und verabschiedete eine Übergangsverfassung nach Assads Diktatur. Doch blutige Konflikte mit Alewiten an der Küste, ein Terrorangriff in einer Kirche und jetzt die Kämpfe in Suweida mit israelischen Interventionen in der Vorwoche zeigen die Fragilität der Lage. Viele Angehörige der zahlreichen syrischen Minderheiten haben nicht den Eindruck, von der neuen Regierung ausreichend geschützt zu werden.