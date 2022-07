"Wir haben etwas gebaut, das wir nie benutzen wollen"

Europa bibbert vor dem Ausfall russischer Gaslieferungen, in Österreich ist das schon mehr ein Schüttelfrost, da die Abhängigkeit vom Kreml hier noch ein ganzes Stück größer ist. Rund 80 Prozent des heimischen Gaskonsums wurden in der Vergangenheit von Gazprom bedient, die lassen sich nicht einfach so ersetzen. Die OMV hat kürzlich zwar die Buchung zusätzlicher Pipeline-Kapazitäten ab Oktober bekannt gegeben: 40 zusätzliche Terawattstunden (TWh) Erdgas bis September 2023, das entspricht etwa dem halben Jahresverbrauch von rund 90 Terawattstunden. Sollte das Gas (teils aus OMV-eigener norwegischer Produktion) tatsächlich auch in Österreich ankommen, würde kommenden Winter zumindest nicht das ganze Land stillstehen. Doch dann? So oder so drohen schlimme Verwerfungen: Derzeit wird die zentrale russische Gaspipeline Nord Stream 1 gewartet, und Experten zweifeln daran, dass sie alsbald wieder in Betrieb geht. Die EU-Kommission diskutiert bereits Notfallpläne, Energierationierungen sind im Gespräch. Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler appellierte jüngst an Unternehmen, von Gas auf Öl umzusteigen. Aber geht das überhaupt? Wie bereiten sich Österreichs Industriebetriebe, die zusammen rund 40 Prozent des Gasbedarfs beanspruchen, auf einen Ausfall oder die Kürzung von Lieferungen vor? profil hat mit 13 Unternehmen gesprochen – die Antworten waren teils durchaus besorgniserregend.