Georg Knills Welt dreht sich schon seit Langem um das Thema Energie. „We energize the world“ ist ein Werbespruch der Knill-Gruppe. Sie stellt Ausrüstung für Hochspannungsleitungen, Umspannwerke und Schaltschränke her. Gleichzeitig ist der 49-Jährige seit zwei Jahren Chef der Industriellenvereinigung. In den vergangenen Monaten hat er sich mit Kritik an der Regierung bei der möglichen Gasknappheit nicht zurückgehalten.

profil: Die OMV hat angekündigt, dass sie sich zusätzliche Pipelinekapazitäten gesichert hat, etwa die Hälfte des österreichischen Jahresgasverbrauchs. Laut Klimaministerin Gewessler soll das auch hier verbraucht und gespeichert werden. Ist damit die Gasknappheit zu Ende?

Knill: Nein, aber es ist ein smarter und wichtiger Zug der OMV. Meine Interpretation ist, dass sich die OMV aus Eigeninitiative und aus marktwirtschaftlicher Verantwortung nach alternativen Produktionsquellen umgeschaut hat. Noch besser wäre es, wenn das ein gesamtstaatlicher Vorgang gewesen wäre.

profil: Aber was ändern diese zusätzlichen 40 Terawattstunden?

Knill: Es heißt, der Winter ist vorläufig gesichert, das ist eine gute Nachricht. Dennoch deckt die OMV nur einen Teil des Gasmarktes ab – sie betreibt etwa nur ein Viertel der heimischen Gasspeicher. Was ist mit den anderen Akteuren am Markt? Unsere Zielsetzung muss klar sein: Was sind die nächsten Schritte? Wir müssen stärker alternative Gasquellen erschließen, denn wir brauchen nicht nur Gas für diesen Winter, sondern für die nächsten Jahre. Zum Beispiel norwegisches Gas oder LNG (Flüssigerdgas), das über italienische oder kroatische Häfen zu uns kommt. Es geht uns ganz klar um die Perspektive nach dem Winter. Da gibt es in Deutschland viel konkretere Maßnahmen.