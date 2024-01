WU-Professor: Warum die Lust auf Dividenden irrational ist

Bei den Aktien würde ich einen sehr breit gestreuten ETF (steht für Exchange Traded Funds, Anm.), also einen Indexfonds, wählen, der einen globalen Aktienmarktindex nachbildet. Am besten gefällt mir der MSCI All Country World Investable Market Index (MSCI ACWI IMI), weil dieser über 9000 Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern sowie auch kleine Unternehmen enthält.

Wie gehe ich beim Anleihenkauf vor?

Manfred Frühwirth

Da würde ich ETFs wählen, die einen Aggregate Bond Index replizieren. Wie zum Beispiel den Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Dieser hat rund 29.300 Anleihen im Portefeuille – von Staatsanleihen über Unternehmensanleihen bis hin zu besicherten Anleihen. Da gibt es auch Fonds, die sind gehedgt. Das heißt, wenn Anleihen in fremden Währungen notieren, ist man gegen das Währungsrisiko abgesichert. Davon halte ich aber nicht so viel. Denn meiner Ansicht nach ist es ebenso Teil der Diversifizierung, auch in Fremdwährungen zu investieren. Damit kann man sich auch ein bisschen gegen das Inflationsrisiko im Euro absichern.

Private Kleinanleger denken oft, dass der Anleihenkauf recht kompliziert sei …

Manfred Frühwirth

Das ist nicht komplizierter als der Kauf eines jeden anderen Indexfonds. Und im Gegensatz zu einem durch einen Fondsmanager gemanagten Fonds ist ein ETF viel besser diversifiziert. Welcher Anleihenfonds hat sonst über 29.000 Anleihen drinnen?

Anleihen haben jedoch immer begrenzte Laufzeiten. Worauf ist da zu achten?

Manfred Frühwirth

Wenn man eine einzelne Anleihe kauft und die dann ausläuft, muss man eine neue kaufen. Bei einem Fonds kann einem das egal sein. Denn der hat nur ein Ziel: den Index zu duplizieren. In dem Moment, wo die Anleihe ausläuft, kommt eine andere rein. Als Anleger muss man nichts machen. Außer es ist ein ausschüttender, und das ist bei Anleihenfonds sehr häufig der Fall: Da bekommt man Ausschüttungen, die man dann wieder veranlagen muss.

Ist es generell sinnvoller, einen ausschüttenden oder einen thesaurierenden Fonds zu nehmen?

Manfred Frühwirth

Ich denke beim Anlagezweck immer an die Pensionsvorsorge. Und in dem Fall sind thesaurierende Fonds besser, denn da werden die Zinsen oder bei Aktienfonds die Dividenden automatisch reinvestiert. Man profitiert vom Zinseszinseffekt. Abgesehen davon könnte es sein, dass es bei ausschüttenden auch zu steuerlichen Nachteilen kommt. Besonders stören mich jene Fonds, die zwei- oder viermal pro Jahr ausschütten. Das verursacht jedes Mal Spesen. Ich weiß, die Leute stehen auf Dividenden, oft aus irrationalen Gründen. Aber zurück zu den Anleihenfonds: Da hätte ich persönlich am liebsten einen, der weltweit diversifiziert, der die Währung nicht absichert und der thesaurierend ist. Aber so einen habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.

Wie schaut es mit einem Investment in Rohstoffe aus? Da haben auch viele eine Scheu davor.

Manfred Frühwirth

Stimmt. Das macht kaum jemand. Aus Gründen der Diversifizierung wäre das aber sehr sinnvoll. Weil auf Rohstoffe ganz andere Preiseinflussgrößen wirken als auf Aktien oder Anleihen. Rohstoffpreise hängen beispielsweise davon ab, ob die OPEC Ölmengen verändert. Oder von Kriegen wie aktuell in der Ukraine. Der hatte zwar auch Auswirkungen auf die Aktien, aber nicht sehr große.

Wie wähle ich Rohstoffe aus?

Manfred Frühwirth

Es gibt fünf Rohstoffklassen: Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und landwirtschaftliche Rohstoffe. Wichtig ist auch hier ein breiter Index. Sie haben nichts von einem Edelmetall-ETF oder solchen, die landwirtschaftliche Rohstoffe ausschließen. Das zweite Kriterium: Wie schaut es mit Rollverlusten aus? Weil Rohstoffe ja nicht physisch hinterlegt werden, wird mit Futures, also Derivaten gearbeitet. Kurz bevor ein Future nach drei oder sechs Monaten abläuft, muss man den alten verkaufen und einen neuen kaufen. Der ist dann meistens teurer. Diese Verluste versuchen manche ETFs zu reduzieren.

Sie scheinen ein großer Fan von ETFs zu sein.

Manfred Frühwirth

Ja, weil sie viel weniger kosten als gemanagte Fonds. Und wie die Empirie zeigt, erzielen Fondsmanager nur in den seltensten Fällen ein besseres Ergebnis als der Vergleichsindex.