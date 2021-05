80 Jahre Heinz Oberhummer: Wir werd’n kan Schöpfer brauchen

Blauer Anzug, gelber Schutzhelm und zu große Schutzbrille: So haben viele Menschen Heinz Oberhummer in Erinnerung und denken gerne daran, wie er etwa mit zwei Kerzen in der Hand zeigte, dass mit der Aufgabe zu wachsen für einen theoretischen Physiker auch bedeuten konnte, die geschmolzenen Kerzen großzügig über den Anzug zu verteilen. Nicht nur 5000 Zuseherinnen und Zuseher in der Wiener Stadthalle waren begeistert davon, wie er für die Wissenschaft brannte. Er war in Österreich ein Pionier der modernen Wissenschaftskommunikation sowie ein Kämpfer gegen Scharlatanerie, und wer nicht dabei war, als er den homöopathischen Vollrausch zelebrierte, wie er dabei hin und her und auf und ab sprang, mit sich immer stärker überschlagender Stimme bei zunehmender Verdünnung, hat definitiv etwas versäumt.