Die Menschensammler: Emma und Felix von Luschan

Soli aus Papua-Neuguinea war ein vorbildliches Modell. Mehrmals war der neunjährige Bub Mittelpunkt eines Anthropologischen Praktikums der berühmten Ethnologen Emma und Felix von Luschan. Beamte, die auf dem Weg in die deutschen Kolonien waren, sollten lernen, wie man Afrikaner und Pazifikinsulaner richtig „dokumentierte“: An Soli probierten sie, wie man die richtige Menge Haare abschnitt und in Glasphiolen steckte. Wie man Gips im Gesicht perfekt verteilte, um standardisierte Masken zu erhalten. Wie man Menschen in sogenannten „Typenporträts“ frontal und im Profil fotografierte. Und wie man Schädel und Körper sachgerecht vermaß.