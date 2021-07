Die Jäger und Sammler der Bilder

Dies allein auf die allgegenwärtige und leicht zu bedienende Handy-Technologie zurückzuführen, greift zu kurz: Mobiltelefone verfügen noch über viele andere Anwendungen, etwa Audio-Aufnahmen, aber diese werden weit nicht im selben Ausmaß genutzt. Die Menschen fotografieren stattdessen unablässig, und zwar ziemlich unabhängig von Region und Kultur. Fotografie entwickelte sich daher zur „menschlichen Universalie“. Traditionell kennt man humane Universalien wie Sprache, Kochen, Musik oder Waffengebrauch. Hinzu kamen im Lauf der Geschichte „neue Universalien“ wie Autofahren oder Tabakkonsum. Ist das Fotografieren ebenfalls eine solche neue Universalie? Ja, meinen die Forscher in ihrem Text, der den Titel „Hunters and Gatherers of Pictures“ trägt, also Jäger und Sammler von Bildern.