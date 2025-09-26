Exaflops & Gigafactories: Sind Europas KI-Superrechner stark genug?

Die modulare Jupiter-Architektur, die derzeit über 24.000 Nvidia-Prozessoren in 125 Rechenschränken verfügt, ist ausbaufähig: Sie wird die künftige Integration von Quantencomputern und neuromorphen Chips erlauben. Ressourcenschonend ist Jupiter zudem: Sein Energiebedarf wird vollständig aus Ökostrom gedeckt, die entstehende Abwärme für Fernheizungszwecke genutzt. Jupiter, optimiert für das Training großer KI-Sprachmodelle, soll auch der Klimaforschung und der Entwicklung neuer Wirkstoffe im Kampf gegen tödliche Krankheiten dienen.

Doch seine Leistungsstärke wird schon wieder in Zweifel gezogen. Im Radioprogramm von „Deutschlandfunk Kultur“ hat man vor wenigen Tagen vorgerechnet, dass man im Fall des Jupiter-Rechenzentrums keineswegs von der anvisierten „AI-Gigafactory“ sprechen könne, da eine solche per definitionem von mindestens 100.000 (und nicht nur 24.000) Prozessoren betrieben werden müsste.

Bis zu fünf Gigafactories sollen in den kommenden Jahren in der EU entstehen; über die Frage, an welchen Standorten diese errichtet werden könnten, wird 2026 entschieden. Anfang dieses Sommers hat auch Wien, wie 75 weitere Städte, eine diesbezügliche Bewerbung eingereicht. Ob dies allein schon, wie aus dem Büro des Bürgermeisters zu hören ist, „ein bedeutender Schritt für die Zukunft der künstlichen Intelligenz in Europa“ wäre, sei vorläufig dahingestellt. Bis zu fünf Milliarden Euro an Investitionen würden bei Zuschlag fällig werden, zwei Drittel davon sollen aus der Privatwirtschaft kommen, etwa ein Drittel aus öffentlichen Mitteln. Die noch imaginäre Wiener KI-Fabrik beruht auf immerhin sinnvollen Säulen: Sie soll umwelt- und klimagerecht sein, einem „Digitalen Humanismus“ Vorschub leisten – und der „Drehscheibenfunktion Wiens innerhalb Europas“ entsprechen.