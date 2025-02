Hochwasser: Warum der Osten von Extremwetter bedroht ist

Im vergangenen Herbst ging halb Niederösterreich in den Fluten unter. Sie haben in Ihrer neuen Studie jene Wetterphänomene untersucht, die zu der Katastrophe führten. Worauf müssen wir uns da in Zukunft einstellen?

Maraun

Ereignisse wie jenes in Niederösterreich werden in unseren Breiten durch den Klimawandel häufiger, vor allem, weil sie verstärkt auch im Frühling auftreten. In Österreich werden bei ungebremstem Klimawandel etwa 50 Prozent mehr solcher Stürme im Frühling auftreten.

Wie entstehen solche Stürme?

Maraun

Dabei spielen sogenannte abgeschnürte Höhentiefs eine wichtige Rolle. Sie entstehen, wenn der Jetstream sehr stark zwischen Norden und Süden mäandert. Wird so eine Schleife zu eng, schnürt sich ein Tief ab. Das Tief hängt dann wie ein Tropfen kalter Luft in etwa zehn Kilometern Höhe, bewegt sich kaum und bringt regional riesige Niederschlagsmengen.

Eine Zunahme um 50 Prozent klingt sehr viel. Was heißt das konkret?

Maraun

Zum Glück sind Stürme, die diese enormen Niederschlagsmengen bringen, eher selten. So wird zum Beispiel aus einem 10-jährlichen Ereignis ein 7-jährliches.