Hochwasser: Vier Maßnahmen, die die Wucht von Extremwetterlagen bremsen können

Maßnahme 1: Die Betonwut stoppen

Man kann es nicht oft genug festhalten: Kaum irgendwo in Europa wird so viel Boden versiegelt wie in Österreich. Wer übers Land fährt, kennt sie zur Genüge, die Fachmarktzentren, die in den vergangenen Jahrzehnten am Rande der Ortschaften auf der grünen Wiese entstanden sind: ein Supermarkt da, ein Möbelhaus dort, dazwischen Baumärkte und Geschäfte für Bekleidung, Heimtierbedarf und Autozubehör. Je Betrieb eine Zufahrt, je Betrieb ein Parkplatz, je Betrieb das Maximum an denkbarer Bodenversiegelung. Noch ineffizienter können Fläche und Raum kaum genutzt werden.

Das Problem: Das Regenwasser, das auf Gebäude, Parkplätze oder Straßen fällt, kann kaum versickern. Anstatt im Boden gespeichert zu werden und Grundwasser sowie umliegende Gewässer langsam zu nähren, landet der Großteil des Regens sofort im Kanal. Von dort schießt er in die Bäche und Flüsse – und sorgt mit dafür, dass ganze Siedlungen in den Fluten versinken.

Das Problembewusstsein ist trotzdem enden wollend. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister widmen immer noch viel zu viel Grünland um, teils sogar in Hochwassergebieten, während die zuständigen Länder viel zu lasch kontrollieren. Dabei liegen die Lösungen für den Flächenfraß seit Langem auf dem Tisch: klare Siedlungsgrenzen definieren, über die hinaus nicht mehr gewidmet werden darf. Leerstehende Gebäude in den Ortskernen revitalisieren, anstatt an den Rändern neu zu bauen. Und entsiegeln, wie es etwa Tulln wagte. Dort wurde ein großer Parkplatz im Stadtzentrum weggerissen, um einer Grünoase zu weichen. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) schlägt vor, die klimagerechte Sanierung von größeren Parkplätzen mit Rasengittersteinen und Bäumen gesetzlich zu verordnen. Zwar stehen viele dieser Maßnahmen im vergangenen Donnerstag beschlossenen „Kommunalen Bodenschutzplan“ des Gemeindebundes, er bleibt jedoch ohne Verbindlichkeiten. Absichtserklärungen wie diese gab es schon zuhauf – am Betonieren änderte das bislang nichts.