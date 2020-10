In Europas Ställen lauern Viren

Massentierhaltung als Ursache?



Hat die Massentierhaltung zu einer Virenexplosion geführt? Wahrscheinlich ja. Litten Schweine früher, in kleineren Ställen, an der Grippe, bekamen sie Husten, Fieber, manchmal Lungenentzündung; nach drei bis vier Wochen waren die Tiere wieder gesund. "Heute verläuft die Krankheit meist milder, dafür hält sie sich über viele Monate in betroffenen Tierbeständen", sagt Virologe Harder. Der Grund ist offensichtlich: Wenn 500 Muttersauen permanent Nachwuchs produzieren, wachsen ständig neue Wirtstiere heran. So zirkulieren die Viren oft über ein Jahr hinweg im Stall. "Stress und Verletzungen schwächen das Immunsystem der Schweine zusätzlich", sagt Eva Rosenberg von Vier Pfoten. Die Tierschutzorganisation setzt sich seit Jahren gegen die qualvolle Haltung von Schweinen auf engstem Raum und Beton-Spaltenböden ein.



Als der Mensch sesshaft wurde und mit der Viehzucht begann, legte er damit auch den Grundstein für das Entstehen von Seuchen. Erst kürzlich fand man heraus, wo etwa die Masern herkommen: Sie stammen von der mittlerweile ausgerotteten Rinderpest und sprangen wahrscheinlich schon in vorchristlicher Zeit auf den Menschen über. Die Grippe kommt ursprünglich von Wasservögeln, Pocken von Nagetieren, Malaria von Vögeln.



Die Art, wie wir Menschen die Umwelt formen, fördert Zoonosen. Indem wir die Wildnis zurückdrängen, entstehen artenärmere Ökosysteme, in denen wenige Gewinner übrig bleiben: Sperlingsvögel, Fledermäuse und Nagetiere zum Beispiel. Das sind ausgerechnet jene Spezies, die große Mengen Pathogene in sich tragen. Britische Wissenschafter analysierten 6800 Ökosysteme weltweit, von städtischen Ballungsräumen bis hin zu unberührten Urwäldern. Fazit: Die besonders virenlastigen Arten kommen in von Menschen geformten Landschaften um 20 bis 70 Prozent häufiger vor als in unberührter Natur. "Die intensivierte Landnutzung schafft immer mehr gefährliche Schnittstellen zwischen Menschen, Nutz- und Wildtieren und deren Reservoir an Zoonosen", sagt Studienautor Rory Gibb. Viren lauern also eher vor der Haustür als im Urwald.



Bevor Sars-CoV-2 über die Welt hereinbrach, hielten Forscher das Nipah-Virus für die größte Bedrohung aus dem Tierreich. Es war 1998 das erste Mal in Malaysia aufgetaucht. Flughunde hatten wegen Trockenheit und von Menschen gelegten Feuern nicht genug Früchte im Dschungel gefunden und waren auf die Mango-Plantagen des Dorfs Sungai Nipah ausgewichen. Die dort gehaltenen Schweine fraßen angeknabberte Fruchtreste, infizierten sich und bekamen anschließend schwere Gehirnentzündungen. Die Bauern, die sich um die kranken Tiere kümmerten, entwickelten ebenfalls ernste neurologische Symptome. Von 276 infizierten Menschen in Malaysia und Singapur starben 106.2001 flammte Nipah in den Palmenhainen Bangladeschs wieder auf, 2018 in Indien. Zuletzt verbreitete sich das Virus auch von Mensch zu Mensch. Die Todesrate betrug bis zu 75 Prozent. Medikamente oder eine Impfung gibt es nicht.



Zu Flächenfraß und Massentierhaltung gesellt sich nun auch noch der Klimawandel. Das West-Nil-Fieber, Chikungunya und das Denguefieber sind tropische Krankheiten, die die Reise nach Norden schon angetreten haben. Die asiatische Tigermücke brachte sie nach Europa. Frankreich, Italien, Spanien und Kroatien registrierten bereits größere Ausbrüche der Tropenseuchen. Auch in Österreich wurden bereits Exemplare der Tigermücke gesichtet, sie dürfte hierzulande mittlerweile sogar überwintern.



Was also tun gegen die Seuchengefahr? Die Antwort der Wissenschaft ist eindeutig: Weniger Fleischkonsum, weniger Massenställe, mehr Natur als CO2-Speicher und als Pufferzone zwischen Mensch und Tier.



Mit wilden Tieren will auch Ozzy Osbourne, mittlerweile 71, nichts mehr zu tun haben. Der "Prince Of Darkness" verkauft neuerdings Fledermäuse aus Plüsch-mit abreißbarem Kopf, versteht sich.