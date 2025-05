Langzeitstudie: Abnehmspritzen reduzieren Krebsrisiko

Dafür wurden 6300 Patientinnen und Patienten untersucht, die vor acht Jahren wegen Übergewichts und Diabetes behandelt worden waren. Die Hälfte hatte eine Magenoperation erhalten, die andere Hälfte Abnehmpräparate, die als die Vorgängermodelle von Ozempic und Mounjaro gelten. In beiden Gruppen waren inzwischen knapp 150 Personen an Krebsarten erkrankt, die mit Adipositas und Diabetes in Zusammenhang stehen, die häufigsten waren Brust-, Darm- und Gebärmutterkrebs.

Wer an Übergewicht und Diabetes leidet, hat ein signifikant höheres Risiko, an Krebs zu erkranken. Wie sehr die erste Generation der Abnehmspritzen, darunter Sextenda mit dem Inhaltsstoff Liraglutid, dieses reduziert, zeigt nun eine Langzeitstudie aus Israel.

41 Prozent geringeres Krebsrisiko als bei Magenverkleinerungen

Dieses Ergebnis veranlasste Studienautorin Yael Wolff Sagy vom Clalit Health Service in Tel-Aviv, genauer hinzuschauen. Denn die erste Generation an Abnehmpräparaten (sogenannte GLP-1-Inhibitoren) war bei Weitem weniger effektiv als die aktuellen – die Magenverkleinerungsgruppe hatte viel mehr Gewicht verloren.

Trotzdem aber waren die Krebsraten in beiden Gruppen gleich hoch; es musste also einen Effekt abseits der Gewichtsreduktion geben. „Dieser beträgt laut unseren Modellrechnungen 41 Prozent“, sagte Wolff Sagy beim aktuell in Malaga stattfindenden Adiopositas-Kongress (European Congress on Obesity ECO).