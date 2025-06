Neue Studien: Wie Waschmittel Europas Flüsse mit Glyphosat belasten

Die Geschichte hat alle Zutaten eines Wissenschaftskrimis. Sie handelt davon, wie Forschende mit detektivischem Spürsinn, Akribie und Beharrlichkeit bemerkenswerte Zusammenhänge aufdeckten. Ihren Beginn nahm sie im Sommer 2022. Damals watete Carolin Huhn, Professorin für Effektive Umweltanalytik an der Universität Tübingen, durch Gewässer nahe der deutschen Stadt. Zusammen mit Kollegen schaufelte die Chemikerin Schlamm vom Grund und studierte die Proben im Labor. Die Forschenden wollten wissen, wieviel Glyphosat sich in den Sedimenten abgelagert hatte – jene umstrittene Substanz, die als sogenanntes Totalherbizid das wichtigste Unkrautvernichtungsmittel in der Landwirtschaft darstellt.

Die Forschenden aus Tübingen haben einen anderen Verdächtigen identifiziert: eine Substanz in Waschmitteln, die im Wege chemischer Prozesse in Glyphosat umgewandelt und ihrer Hypothese zufolge über Kläranlagen in Flüsse und andere Gewässer gespült wird. Hinweise darauf gibt es seit beinahe 20 Jahren, etwa aus Frankreich, doch bisher unterzog sich niemand der Mühe, die zugrunde liegende chemische Kaskade Schritt für Schritt nachzuvollziehen.

Ihren vorläufigen Höhepunkt fand die Geschichte in mehreren wissenschaftlichen Publikationen. Die erste Veröffentlichung erschien im Juli 2024 im Fachjournal „Water Research“ , die jüngsten im vergangenen März im selben Magazin sowie in „Nature Communications“ . Die Zwischenergebnisse dieser Arbeiten wurden in Österreich, anders als in Deutschland, bisher gar nicht wahrgenommen – obwohl sie ebenso relevant wie auch verblüffend sind.

Die Antwort auf die letzte Frage lautet: ja und nein, je nachdem, wohin man blickt. In den USA lässt sich eine Glyphosatbelastung im klaren Gleichklang mit landwirtschaftlicher Tätigkeit feststellen: merkliche Ausschläge nach oben vor und während der Wachstumssaison, bedingt in den USA durch den Anbau genetisch veränderter Nutzpflanzen; deutliche Peaks im Frühjahr sowie im Spätsommer und Herbst nach der Ernte zur Reinigung und Vorbereitung des Feldbettes; ein deutlicher Rückgang im Winter; Spitzen nach starkem Regen, der die Chemikalie aus den Böden in Gewässer spült; zeitgleich mit hohen Belastungen durch Glyphosat auch solche durch andere Pestizide.

Dann begann die Auswertung, wobei die Forschenden wissen wollten: Wieviel Glyphosat findet sich in den Flüssen der verschiedenen Länder? Wie veränderte sich die Menge zwischen 1997 und 2023? Welche saisonalen Schwankungen gibt es, kommt es also zu Unterschieden je nach Jahreszeit? Und passen die Messergebnisse zu den typischen Anwendungsmustern in der Landwirtschaft?

Schon die ersten Sedimentproben erbrachten Anhaltspunkte, dass an den verbreiteten Vorstellungen „etwas faul ist“, wie Huhn sagt. Solche Bohrkerne lassen sich wie ein Archiv lesen, das Schicht für Schicht den zeitlichen Verlauf von Ablagerungen verrät. Dabei fanden sich Spuren von Glyphosat, die bis in die 1960er-Jahren zurückreichten – in eine Zeit, in der der Stoff als Herbizid noch gar nicht in Gebrauch war. Wie konnte das sein?

Und in Europa? „Die in den USA beobachteten Merkmale sind in keiner Weise repräsentativ für Europa“, schreiben die Forschenden in einem ihrer Fachartikel. Die in den USA typischen Muster der Einträge in Gewässer ließen sich an den mehr als 70 europäischen Messstellen so gut wie gar nicht feststellen. Beispielsweise fänden sich auch in den Monaten November bis März, in denen üblicherweise kein Glyphosat auf die Felder ausgebracht wird, stattliche Mengen davon in den Gewässern. Außerdem strömen in Europa, anders als in den USA, auch in sommerlichen Trockenperioden nennenswerte Glyphosatmengen in die Gewässer, wenn nicht zu erwarten wäre, dass starke Niederschlage das Herbizid aus den Böden waschen. Kurz gesagt: In Europa ist die Belastung mit Glyphosat über das Jahr relativ konstant.

Weiters waren mitunter in Regionen mit intensiver Landwirtschaft die Werte auffallend niedrig, während sie umgekehrt in Gegenden mit wenig Landbau erstaunlich hoch waren. Teils fanden sich Konzentrationen bis zu 57 Mikrogramm Glyphosat pro Liter Wasser. Zum Vergleich: Der für die Trinkwassergüte relevante Schwellenwert liegt in der EU bei 0,1 Mikrogramm pro Liter, also fast um den Faktor 600 darunter.

Auffällige Unstimmigkeiten

Den Forschenden stachen noch weitere Auffälligkeiten ins Auge. So bringen die USA generell ein Vielfaches der in Europa angewandten Glyphosatmengen aus. In Nordamerika, wo gentechnisch gegen den Unkrautvernichter resistent gemachte Pflanzen zugelassen sind, sind es knapp 140 Kilo pro Quadratkilometer, im europäischen Schnitt dagegen weniger als 30 Kilo. Die Gewässerbelastung in amerikanischen, französischen und deutschen Flüssen ist aber relativ ähnlich.

Weiters wurden auch in Luxemburg, wo zwischen 2021 und 2023 ein Glyphosatverbot galt (das dann gerichtlich gekippt wurde), deutliche Belastungen durch das Herbizid gemessen respektive keine Veränderungen infolge des Verbots festgestellt. Relativ ähnlich stellt sich die Situation in Österreich dar: Österreichische Daten flossen zwar nicht in die altuellen Studien ein, allerdings zeigten Erhebungen von Umweltverbänden 2023, dass unter anderem Bäche in Niederösterreich erhebliche Glyphosatkonzentrationen aufweisen – genau wie in zehn weiteren von zwölf damals untersuchten Ländern Europas.

In Österreich gilt immerhin ein Teilverbot von Glyphosat: Im Privatbereich sowie auf öffentlich zugänglichen Flächen wie Parks oder Spielplätzen darf es schon seit 2021 nicht mehr zur Unkrautvernichtung angewandt werden, je nach Bundesland verzichten außerdem viele Kommunen freiwillig auf den Einsatz, und in der Landwirtschaft gingen die verbrauchten Mengen bereits zwischen 2017 und 2021 um fast ein Drittel auf rund 230 Tonnen pro Jahr zurück.