Hype oder Wunderwaffe? Die Nebeneffekte von Abnehmspritzen wie Ozempic und Mounjaro

Doch das ist nicht alles, was die seit 2018 in Europa zugelassenen Medikamente können. Nach und nach kommen Wirkungsweisen zum Vorschein, von denen Forschende nicht zu träumen gewagt hätten. Vor welchen Krankheiten die Abnehmspritzen neben Adipositas noch schützen könnten – und gegen welche Leiden man sie in Zukunft noch einsetzen will.

Weniger Herzinfarkte, weniger Krebs

Der deutsche Herzspezialist Robert Schwinger jubelte, als er die Ergebnisse der sogenannten Select-Studie sah. „Eine Zeitenwende in der kardiovaskulären Therapie“, schrieb er 2024 in dem renommierten Fachblatt „CardioVasc“. Selbst nicht an der Studie beteiligt, berichtete er begeistert, was seine Kolleginnen und Kollegen herausgefunden hatten. Sie hatten 17.604 Menschen über drei Jahre hinweg beobachtet, die jeweils sowohl unter Adipositas als auch unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen litten. Die eine Hälfte bekam Semaglutid, die andere ein Placebo. Ergebnis: Das Medikament reduzierte das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden oder gar daran zu sterben, um 20 Prozent. „Das ist großartig, solche Zahlen haben wir noch nie zuvor gesehen“, sagt auch die Wiener Medizinerin Johanna Brix.

Ebenfalls für Aufsehen sorgte vergangene Woche eine Langzeitstudie aus Israel. Sie widmete sich Tumoren – denn wer an Übergewicht und Diabetes leidet, hat ein signifikant höheres Risiko, an Krebs zu erkranken. Yael Wolff Sagy vom Clalit Health Service in Tel Aviv untersuchte mit ihrem Team 6300 Patientinnen und Patienten, die vor acht Jahren wegen Übergewichts und Diabetes behandelt worden waren. Eine Hälfte hatte eine Magenoperation erhalten, die andere Hälfte Abnehmpräparate, die als die Vorgängermodelle von Ozempic und Mounjaro gelten. In beiden Gruppen waren inzwischen knapp 150 Personen an Krebsarten erkrankt, die mit Adipositas und Diabetes in Zusammenhang stehen, die häufigsten waren Brust-, Darm- und Gebärmutterkrebs.