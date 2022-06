Umstrittene Nachbesetzung: Der Fall des Professors

Gnant, der laut Rektorat an der Medizinischen Universität Wien (MUW) hier nicht mehr mit Patientinnen zu tun hat, sondern vor allem forscht, bewarb sich in Graz um den Lehrstuhl für Allgemeinchirurgie. Das rief erneut Kritiker auf den Plan. Soll jemand mit dieser Vorgeschichte junge Chirurgen ausbilden?

Die profil-Anfrage an Gnant beantwortet sein Anwalt Stefan Prochaska. Er lässt wissen, dass es um Täuschung „von lediglich vier Patientinnen“ ging, das Verfahren mit Diversion endete und daher „rechtlich kein objektiv feststellbarer Sachverhalt“ bestehe, was „wirklich passiert ist“. Dessen ungeachtet habe sich Gnant mit seinen Patientinnen besprochen. Das sei besser als eine, etwa von der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz, eingemahnte öffentliche Entschuldigung. Sein Mandant sei einer der „publikatorisch erfolgreichsten klinischen Forscher des Landes“, habe jahrelang – sehr erfolgreich – eine Klinik geleitet, außerdem operiere er regelmäßig, vergangene Woche etwa in einem privaten Spital gleich drei Mal an einem Tag. Die falschen OP-Berichte qualifiziert Prochaska als Geschichte von „Unachtsamkeit und Dokumentationsdiskrepanzen“, zudem „alt“ und „auf jeder Ebene, auch auf der persönlichen“, abgearbeitet.