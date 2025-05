Warum das neue Alzheimer-Medikament nun doch zugelassen wurde

Als Präsidentin der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft schrieb Elisabeth Stögmann mehrere Briefe an die Europäische Arzneimittelbehörde, und viele ihrer Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa taten es ihr gleich. Die EMA solle den Wirkstoff Lecanemab doch zulassen, lautete die dringende Forderung, zumindest unter eingeschränkten Bedingungen. Während in den USA und Israel bereits Infusion um Infusion verabreicht wurde, verlor man in Europa wertvolle Zeit. Stögmanns Warteliste an der Ambulanz für Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen an AKH und MedUni Wien wurde immer länger, die Verzweiflung mancher Patientinnen und Patienten immer größer.

Nach monatelangem Tauziehen ist es nun so weit: Auch hierzulande können Erkrankte endlich auf die neue Therapie hoffen. Vereinfacht gesagt „wäscht“ der Antikörper Lecanemab das Protein Amyloid-beta aus dem Gehirn. Dieses verklumpt durch die Erkrankung und verursacht, zusammen mit anderen abgelagerten Eiweißen, irreparable Schäden an den Nervenzellen und deren Verbindungen. Lequembi, so der Handelsname des von den Pharmakonzernen Biogen und Eisai entwickelten Medikaments, gilt als Durchbruch im Kampf gegen Alzheimer.