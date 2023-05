Weniger Autos, mehr Grün: Städte müssen sich in der Klimakrise neu erfinden

Wenn Paul Pfaffenbichler zur Arbeit fährt, muss er ordentlich in die Pedale treten: Eine Dreiviertelstunde braucht der Verkehrsplaner per Rad von seinem Zuhause in einem Wiener Innenbezirk bis in sein Büro in Wien-Währing. Ein solches Fitnesstraining musste er vor fünf Jahren noch nicht absolvieren. Damals war er in einer Viertelstunde von der Wohnung am Arbeitsplatz, bewegte sich also schon ganz nah am modernen Ideal der 15-Minuten-Stadt.

An vielen Forschungsstätten und in zahlreichen Kommunen der Welt wird gerade dringend nach Konzepten gesucht, um Städte angesichts von immer häufigeren Tropennächten und Verkehrsinfarkten lebenswerter zu gestalten. Auch Paul Pfaffenbichler treibt diese Thematik um. Er forscht am Institut für Verkehrswesen an der Universität für Bodenkultur (BOKU), zuvor war er an der TU Wien am Karlsplatz tätig.

Pfaffenbichler und seine Kolleginnen weltweit stellen sich Fragen wie diese: Wie kann man die Lebensqualität von Menschen in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld steigern? Wie können die Mobilitätsbedürfnisse der urbanen Bevölkerung besser und umweltfreundlicher befriedigt werden? Wie gestaltet man Städte in Zeiten der Klimakrise?

Die Antworten liegen buchstäblich auf der Straße. Aber welche Konzepte verfolgen heimische Kommunen genau? Was passiert in Wien? Und wie geht es mit den zuletzt heftig debattierten „Supergrätzln“ weiter?