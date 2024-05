Debatte über Israels Militäroffensive: Krieg der Worte

In Wien wurde am vergangenen Dienstagabend wieder sichtbar, wie tief die Gräben mittlerweile sind, die zwischen den Kontrahenten verlaufen – und wie schnell dabei selbst die friedfertigsten Vermittler zwischen die Fronten geraten: Der israelisch-deutsche Philosoph und Kant-Spezialist Omri Boehm, der am Judenplatz eine hochdifferenzierte Festwochen-Eröffnungsrede hielt, war unter großem Getöse schon im Vorfeld als „antisemitisch„ attackiert worden, nur weil er im Sinne einer Friedensutopie für eine israelisch-palästinensische Föderation (und eben nicht für eine Zweistaatenlösung) eintritt sowie gegen Israels Instrumentalisierung der Shoah zum Zweck eines „ethnischen Nationalismus“ argumentiert. Eine Gruppe Protestierender blockierte eine Stunde lang die Sicht auf den Vortragenden mit Schildern, auf denen Botschaften wie „Israel = Kant, Hamas = Anti-Kant“ zu lesen standen.

Die Zeltstädte an den Hochschulen wie der Columbia Universität in New York und der UCLA in Los Angeles wurden mittlerweile geräumt, doch die Debatte geht weiter: Handelt es sich um berechtigte Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung oder sind die Studenten getrieben von Antisemitismus?

Über allem steht die Frage, wo legitimer Protest aufhört und Judenhass beginnt. profil geht dieser Frage in zwei Interviews nach. Antisemitismus, sagt die Historikerin Deborah Lipstadt, „ist nicht der Hass auf Menschen, die zufällig Juden sind; es ist der Hass auf sie, weil sie Juden sind“.

Die Generalsekretärin von Amnesty International Agnès Callamard macht indes ihrem Zorn über die Kritik an ihrer Organisation Luft: „Wir werden nicht aufhören, das Apartheid-System Israels anzuprangern.“