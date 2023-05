Entführung von Flüchtlingen auf Lesbos: Hat das Skandal-Video Folgen?

Bei der beschriebenen Szene handelt es sich um eine mutmaßliche Entführung mit anschließendem Pushback. Illegale Zurückweisungen von Schutzsuchenden sollen an den Außengrenzen der EU in den vergangenen Jahren hundertfach geschehen sein. Doch diesmal wurde der Rechtsbruch aufgezeichnet.

In den Mittagsstunden des 11. April spielt sich in einer einsamen Bucht auf der griechischen Insel Lesbos eine bemerkenswerte Szene ab. Aus einem weißen Kleinlaster steigen zwölf Menschen, Männer und Frauen mit kleinen Kindern an der Hand, eine junge Mutter trägt ihren Säugling auf dem Arm. Vermummte führen die Gruppe an den Strand, weisen sie an, in ein Motorboot zu steigen, und bringen sie zu einem Schiff der hellenischen Küstenwache. Es fährt die Menschen Richtung Osten, Richtung Türkei, um sie dann mitten in der Ägäis auf einer aufblasbaren Rettungsinsel auszusetzen.

In einigen Hundert Metern Entfernung sitzt Fayad Mulla im Schutz eines Gebüschs und filmt alles mit. In den vergangenen zwei Jahren hat der Vorsitzende der österreichischen Links-Partei „Wandel“ viel Zeit auf den Inseln der Ägäis verbracht. Er hat beobachtet, wie Vermummte mit der griechischen Küstenwache zusammenarbeiten, um Migranten zurück aufs Meer zu bringen. „Die Entführungen gehören zum Alltag“, sagt Mulla. „Wenn ein solches Verbrechen geschieht, ruft man normalerweise die Polizei, aber die ist in diesen Fällen offenbar der Täter.“ Immerhin habe er Beweise dafür, dass die Polizei eng mit den Vermummten zusammenarbeite.

© 2023 The New York Times/Fayad Mulla

Mulla hat Glück an diesem Tag Mitte April. Tags zuvor sind 103 Menschen auf Lesbos angekommen. Die NGO „Ärzte ohne Grenzen“ versorgt 91 von ihnen, die restlichen zwölf sind verschwunden. Mulla weiß, von welcher Bucht aus die Deportationen meist stattfinden. Also legt er sich auf die Lauer.

Noch im April schickt Mulla sein Videomaterial an die „New York Times“, Ende vergangener Woche erschien ein ausführlicher Artikel über den Fall . Die Journalisten hatten Mullas Video auf Echtheit geprüft und elf der ausgesetzten Migranten in einem türkischen Flüchtlingslager ausfindig gemacht, darunter die junge Mutter mit ihrem sechs Monate alten Sohn sowie eine weitere Frau mit ihren sechs Kindern. Die Erzählungen der Geflüchteten deckten sich mit den Videoaufnahmen. „Wir haben nicht damit gerechnet, den Tag zu überleben“, sagte Naima Hassan Aden, die Mutter des Säuglings, zur New York Times.

Unklar war bis Redaktionsschluss am Mittwoch, ob auch unabhängige Stellen zu den Rechtsverstößen an Griechenlands Außengrenzen ermitteln.

Mit seinen Aufzeichnungen ist Mulla ein regelrechter Coup gelungen. Hinweise auf illegale Pushbacks an den Außengrenzen der EU gibt es seit Jahren. Medienrecherchen haben nachgewiesen, dass die griechische Küstenwache in der Ägäis mithilfe der europäischen Grenzschutzagentur Frontex Geflüchtete abfängt und in Schlauchbooten auf See aussetzt. Doch es fehlte ein Beleg dafür, dass selbst Menschen, die es bereits auf griechischen Boden geschafft haben, entführt und auf dem offenen Meer ausgesetzt werden – bis jetzt.

Am vergangenen Sonntag forderte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson genau das: Die griechischen Behörden sollten den Fall „vollständig und unabhängig untersuchen“. Auch Mulla hofft, dass der griechische Rechtsstaat aktiv wird. Doch es wäre das erste Mal. Eine profil-Anfrage an das Justizministerium in Athen blieb unbeantwortet.

Mulla hat den Fall an die Europäische Staatsanwaltschaft EPPO sowie an das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung Olaf weitergegeben und 30 Gigabyte an Videomaterial an Frontex geschickt. Am vergangenen Dienstag sitzt der 42-Jährige im Gassenlokal seiner Partei „Wandel“ im 7. Wiener Gemeindebezirk und wartet. Die Veröffentlichung des Videos war nur der erste Schritt. Als Nächstes will Mulla die systematischen Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen der EU, die Gewalt gegen Schutzsuchende und die illegalen Pushbacks beendet sehen.

In den vergangenen Tagen haben sich etliche Journalisten an ihn gewandt; Mulla würde sein Material auch mit den griechischen Behörden teilen, doch bisher hat sich niemand bei ihm gemeldet. Dabei habe die „New York Times“ Regierungsvertreter aus Athen, die das Videomaterial erbaten, explizit an ihn verwiesen.