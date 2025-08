Genozid-Vorwürfe gegen Israel: Im Zweifel für den Angeklagten

Anfang der 1940er-Jahre sitzt der polnische Jude Raphael Lemkin in seinem Exil in den USA und sucht nach einem Wort. Es soll die Gräuel beschreiben, die das Nazi-Regime seinem Volk antut. Seit Jahrzehnten befasst sich der Jurist mit den schlimmsten Verbrechen, die Menschen aneinander begehen. Als junger Mann studierte er den Massenmord an den Armeniern durch das Osmanische Reich, 20 Jahre später ist er selbst betroffen. Die Nationalsozialisten ermorden fast seine gesamte Familie, nur der Bruder und die Schwägerin überleben.

Der Begriff, den Lemkin um das Jahr 1941 herum prägte, besteht bis heute: „Genozid“, auf Deutsch Völkermord, beschreibt alle gezielten Angriffe auf eine Bevölkerungsgruppe mit dem Ziel, diese zu vernichten. Die Definition, die Lemkin in sein 1944 erschienenes Buch „Axis Rule in Occupied Europe“ schreibt, gilt im Großen und Ganzen noch immer. Nach einigen Änderungen floss sie im Jahr 1948 in die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes der Vereinten Nationen ein.