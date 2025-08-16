Ein Liniendiagramm geht nach oben, daneben Fotos von einer Person mit LGBT-Flagge, Windräder, protestierender Frau und König
Schöne neue Welt: Was sich international verbessert hat

Eine bessere Welt ist nicht nur möglich, sondern wird in manchen Aspekten Realität. Das hat sich die letzten 25 Jahre verbessert.
Raphael Bossniak

Von Raphael Bossniak

16.08.25

141 Länder haben homosexuellen Sex zwischen erwachsenen Partnern legalisiert. 30 mehr als im Jahr 2000.

Die Parlamente werden weiblicher. Im internationalen Durchschnitt sind 27 Prozent der Abgeordneten weiblich. In über 98 Prozent der Volksvertretungen sitzt zumindest eine Frau.

Die Anzahl der Staaten, die geschlechterspezifische Diskriminierung am Arbeitsplatz gesetzlich verbieten, steigt.

In 4 Ländern wurden Monarchien entmachtet oder ihre Macht stark eingeschränkt.

Eine Menschenmenge reckt die Fäuste in die Höhe, im Hintergrund sieht man die Flagge Nepals.

Nepal

Nepals Parlament entmachtet die königliche Shah-Familie, die zuvor das Recht hatte das Parlament auflösen. Nepals Maoisten, die zuvor zehn Jahre lang einen Bürgerkrieg geführt hatten, schließen Frieden. Nepal wird zur Republik.

König George Tupou V. in Krone und einem Königsmantel aus Hermelinfell

Tonga

König George Tupou V. übergibt dem Parlament, die Macht den Premierminister zu ernennen. Tonga wandelt sich von einer defacto absoluten Monarchie zu einer Demokratie. Und der König? Der widmet sich lieber seiner Zinnsoldatensammlung, Videospielen und sexuellen Eskapaden, für die er im Pazifikstaat bekannt ist.

(profil.at, rsb)  |  Stand:
seit Juli 2025 im Außenpolitik-Ressort. Davor freier Journalist für APA, Kurier und die deutsche Nahostfachzeitschrift zenith. Schwerpunkt Nahost / Kaukasus / Osteuropa.

Mehr von Raphael Bossniak

