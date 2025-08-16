Schöne neue Welt: Was sich international verbessert hat
141 Länder haben homosexuellen Sex zwischen erwachsenen Partnern legalisiert. 30 mehr als im Jahr 2000.
Die Parlamente werden weiblicher. Im internationalen Durchschnitt sind 27 Prozent der Abgeordneten weiblich. In über 98 Prozent der Volksvertretungen sitzt zumindest eine Frau.
Die Anzahl der Staaten, die geschlechterspezifische Diskriminierung am Arbeitsplatz gesetzlich verbieten, steigt.
In 4 Ländern wurden Monarchien entmachtet oder ihre Macht stark eingeschränkt.
© AFP PHOTO/Pradeep SHRESTHA PRADEEP SHRESTHA / AFP
Nepal
Nepalis feiern vor dem Königspalast, nachdem das Parlament beschlossen hatte die Monarchie abzuschaffen.
Nepal
Nepals Parlament entmachtet die königliche Shah-Familie, die zuvor das Recht hatte das Parlament auflösen. Nepals Maoisten, die zuvor zehn Jahre lang einen Bürgerkrieg geführt hatten, schließen Frieden. Nepal wird zur Republik.
© AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD TORSTEN BLACKWOOD / AFP
Tonga
König George Tupou V. wurde 2008 zum König von Tonga gekrönt.
Tonga
König George Tupou V. übergibt dem Parlament, die Macht den Premierminister zu ernennen. Tonga wandelt sich von einer defacto absoluten Monarchie zu einer Demokratie. Und der König? Der widmet sich lieber seiner Zinnsoldatensammlung, Videospielen und sexuellen Eskapaden, für die er im Pazifikstaat bekannt ist.
© AFP PHOTO/ Deshakalyan CHOWDHURY DESHAKALYAN CHOWDHURY / AFP
Bhutan
In einem Wahllokal hängt das Bild des Königs.
Bhutan
Hier wurde die Demokratie nicht vom Volk erkämpft, sondern vom König angeordnet. Eine vom König aufgesetzte Verfassung schafft 2008 ein Parlament, nachdem ein Jahr zuvor das erste Mal Parteien zugelassen wurden. Bhutan wird von einer absoluten zu einer konstitutionellen Monarchie.
© Randy Brooks / AFP
Barbados
Prinz Charles (rechts) und Präsidentin von Barbados, Sandra Mason (2. von rechts).
Barbados
Der Inselstaat hatte lange als Teil des britischen Commonwealth Queen Elisabeth II. als Staatschefin. 2021 schüttelt man die Royals ab und ruft eine Republik aus. Feierlich wählt Barbados im gleichen Jahr seine erste Präsidentin.
Seit 2000 haben weitere 36 Länder Ehen von unter-18-jährigen gesetzlich verboten oder Gesetzeslücken geschlossen. In manchen Ländern, wie in den USA, Mexiko oder Nigeria, gab es Verschärfungen in einzelnen Bundesstaaten.
Immer weniger Kinder unter fünf Jahren sterben. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg im internationalen Durchschnitt auf 73 Jahre.
Das Ozonloch schließt sich. Die Emission ozonschädlicher Stoffe sank im Schnitt um 12.000 Tonnen pro Jahr.
Die Staaten der Welt setzen vermehrt auf Windenergie, um Strom zu produzieren.
Strom aus Sonnenkollektoren, also Solarenergie, macht einen größer werdenden Teil der Stromgewinnung aus.
Die Stromproduktion mittels Wasserkraft stagniert international. Doch gerade China setzt auf die Technologie: Mit 1354,4 Terrawattstunden ist die Volksrepublik Weltmeister in der Stromerzeugung mit Wasserkraft. 2000 waren es noch 222,4 Twh. Im Vergleich: Asien erzeugt insgesamt 1868,2 Twh.
Weltweit werden durchschnittlich 0,7 Tonnen Weizen mehr pro Hektar produziert als noch 2000.