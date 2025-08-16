Schöne neue Welt: Was sich international verbessert hat

Tonga

König George Tupou V. übergibt dem Parlament, die Macht den Premierminister zu ernennen. Tonga wandelt sich von einer defacto absoluten Monarchie zu einer Demokratie. Und der König? Der widmet sich lieber seiner Zinnsoldatensammlung, Videospielen und sexuellen Eskapaden, für die er im Pazifikstaat bekannt ist.