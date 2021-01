brodnig: Ist Gelächter die passende Reaktion auf den Kapitol-Sturm?

Der Angriff auf das Kapitol in Washington kennzeichnet das unwürdige Ende einer unwürdigen Amtszeit. Eines bleibt aber womöglich besonders stark von diesen turbulenten Stunden in Erinnerung, als ein wütender Mob das Kapitol stürmte: wie albern einiges aussah. Wir alle kennen mittlerweile den "Mann mit den Hörnern", jenen Eindringling, der mit Fellhaube und Hörnern durch das Kapitol lief. Fotos von ihm und anderen skurril aussehenden Trump-Fans machten prompt die Runde. Viele haben wahrscheinlich auch jenes Bild gesehen, auf dem ein Typ mit Haube (auf der "TRUMP" steht) in die Kamera grinst und winkt-und nebenbei dem Anschein nach gerade ein Rednerpult stiehlt. Wenig überraschend sorgten solche Aufnahmen für Gelächter. Einige Fotos sind mittlerweile Memes: Das heißt, diese Bilder wurden immer wieder auf Social Media geteilt, mit witzigen Überschriften versehen oder kreativ umgewandelt. Eine Bildmontage zeigt ein angebliches "Capitol Invasion"-Lego-Set. Der Mann mit den Hörnern wird dabei als Lego-Figur abgebildet, und die Bildmontage suggeriert, man könnte jetzt den Angriff auf das Kapitol mit Lego-Teilen nachspielen. Der Sturm auf das Parlament der Vereinigten Staaten löste also unzählige Gags und witzige Postings im Internet aus-mich beschäftigt aber eine Frage: Kann man über diese Vorfälle wirklich lachen? Oder sollte einem das Lachen eher im Hals stecken bleiben?