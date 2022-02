Joe Rogan: Der Mann, dem hundert Millionen Menschen vertrauen

Rogan startet mit überschaubarem Aufwand im Home Studio. Der erste Sponsor, den er an Land zieht, ist ein Hersteller von Sexspielzeug. Gäste sind meist Rogans Freunde aus der Comedy-Szene mit denen er dies und das bespricht. Als die Fangemeinde wächst, kommen auch Prominente der obersten Kategorie ins Studio: Tesla-CEO Elon Musk, Twitter-Gründer Jack Dorsey, Popstar Miley Cyrus, Rapper Kanye West...



Im Podcast-Genre kann mittlerweile kaum jemand Rogan das Wasser reichen. In seine "Experience" eingeladen zu werden, bedeutet ungeheure Publicity, und als die Plattform Spotify mit ihm im vergangenen Jahr einen Exklusivvertrag schließt, beträgt das Honorar kolportierte 100 Millionen Dollar. Joe Rogan ist längst einer der einflussreichsten Meinungsbildner in den USA geworden.



Hat Joe Rogan eine politische Agenda?



Sein Werdegang legt nahe, dass Joe Rogan kein Intellektueller ist und auch keiner sein will. Im Gegenteil, gerade jetzt, wo er heftig kritisiert wird, zieht er sich auf seine Rolle als bloßer Fragensteller zurück. Er würde bloß Leute einladen, die interessante Meinungen vertreten. Die Liste der mehr als 700 Gäste im Lauf der Jahre lässt kaum ideologische Rückschlüsse zu. Rogan bat den rechtslastigen Radiorabauken Alex Jones ebenso zum Gespräch wie den linken US-Senator Bernie Sanders.



Nachdem Rogan im Anschluss an das Gespräch mit Sanders für diesen eine Empfehlung im Vorwahlkampf 2020 abgegeben hatte, beeilte sich Sanders' Kampagnenteam, diesen Scoop publik zu machen.



Rogan als Rechten einzustufen, wäre also ein Irrtum. Entscheidend ist vielmehr, wie der Podcast-Guru seinen Gästen gegenüber auftritt. Er gibt dabei - sehr authentisch - den ein wenig unbedarften Normalbürger, der sich eine Meinung bilden möchte. "Ich bin kein Arzt und kein Wissenschafter", sagt Rogan, "ich bin jemand, der sich hinsetzt und mit ihnen redet."



Bloß: Wenn das Gegenüber ein Verschwörungstheoretiker wie der US-amerikanische Virologe und Impfskeptiker Robert Malone ist, hat Rogans Gesprächsführung einen fragwürdigen Effekt: Was Malone behauptet, bleibt weitgehend unwidersprochen. Der ergeht sich in wüsten Visionen, wonach die Bevölkerung durch eine "Massenbildungspsychose" (der Terminus klingt wissenschaftlich, ist es aber nicht) gleichsam "hypnotisiert" werde, um die Wirksamkeit der Impfstoffe für wahr zu halten. Eine Abmachung der Regierung mit den großen Pharmakonzernen und den Mainstream-Medien sorge dafür, dass Informationen über Impfschäden nicht öffentlich gemacht werden könnten. Rogan sitzt Malone gegenüber und unterbricht ihn oft minutenlang nicht. Rogan sieht es nicht als seine Aufgabe an, sich vor einem Interview alle wesentlichen Informationen zu beschaffen, um die Aussagen eines Gasts hinterfragen - oder widerlegen - zu können.

Das ist der große Unterschied zu Interviews, wie sie in "Mainstream-Medien" geführt werden. Und es mag paradox klingen, aber das macht einen großen Teil des Erfolgs von Leuten wie Rogan aus. Seine Zuhörerschaft hasst die Besserwisserei einer "New York Times", die Malones abenteuerliche Theorien Punkt für Punkt widerlegt. Rogan selbst wirkt manchmal wie ein naives Kind, wenn er etwa in einem Podcast erzählt, weshalb er lange Zeit die Meinung vertreten habe, dass die Mondlandung nie stattgefunden habe, inzwischen jedoch zur Überzeugung gelangt sei, er habe sich geirrt. Über die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sagt er: "Ich weiß nicht, ob sie Leute ermordet hat. Aber ich habe Angst, sie könnte welche ermordet haben." Wie kann ein Mann mit einem unterdurchschnittlich ausgeprägten Urteilsvermögen ausgerechnet als Interviewer so unglaublich beliebt sein?



Der Reiz von "The Joe Rogan Experience" liegt in der subversiven Haltung, alles für wahr halten zu können. So abwegig die Theorien von Rogans Gästen auch sein mögen, vor seinem Mikro herrscht absolute Gleichheit zwischen Fakten und Hirngespinsten, Realität und Unsinn. Rogan behauptet zwar, er wolle "wissen, was die Fakten sind", aber ist in seinem Zugang so weit davon entfernt, dass seine Hörer darauf vertrauen dürfen, dass auch Verschwörungstheorien unbeschadet bleiben.



In einer seiner Sendungen hat Rogan einen Comedy-Kollegen namens Bill Burr zu Gast, und Rogan möchte mit ihm über die Frage diskutieren, ob man wegen der Corona-Pandemie auf der Straße eine Maske tragen solle. Rogan ist dagegen. Burr wird ungehalten: "Fang jetzt nicht damit an!" Als Rogan nicht lockerlässt, weist ihn Burr zurecht: "Ich habe keinen Doktor in Medizin und du auch nicht, und wir sitzen hier Zigarre rauchend und wollen so tun, als wüssten wir besser Bescheid als die Gesundheitsbehörde?"



Burr trifft den entscheidenden Punkt. Es ist sinnlos, sich von dem Podcast "The Joe Rogan Experience" ernsthafte Antworten auf faktische Fragen zu erwarten. Am Ende zieht sich der Gastgeber ohnehin auf die Position zurück, er wisse nicht, was wahr sei. Und doch verfolgen Millionen Menschen Rogans Podcasts, die manchmal bis zu drei Stunden lang sind.



Matthew Rosenberg, ein Reporter der "New York Times", hat zum Phänomen Rogan auf Twitter eine Anregung für Journalisten geschrieben: "Wir in den Medien sollten mehr Zeit darauf verwenden, darüber nachzudenken, warum so viele Leute ihm vertrauen anstatt uns."



Soll man "The Joe Rogan Experience" aus dem Verkehr ziehen?



Die Sorge der 270 Ärztinnen, Ärzte und Gesundheitsexperten, die einen öffentlichen Aufruf unterzeichnet haben, um Spotify dazu zu bewegen, Podcast-Folgen wie die mit Robert Malone nicht mehr so einfach zuzulassen, ist nachvollziehbar. Während die zuständigen-und kompetenten-Institutionen sich bemühen, die Bevölkerung aufzuklären, sabotieren Leute wie Malone dank der Mithilfe eines Joe Rogan alle Informationskampagnen.