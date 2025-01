Israelischer Botschafter: „Israel wird von Gerichten unfair behandelt“

Wenn wir die Zeit seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 betrachten, zeigt sich: Die israelischen Streitkräfte gewinnen alle Kriege, und die israelische Regierung vergrault alle ihre Verbündeten. Warum ist das so?

David Roet

Ich stimme dem ersten Teil des Satzes zu. Seit dem 7. Oktober 2023 erleben wir, dass Israel an allen Fronten erfolgreich ist, auch dort, wo es gar keine konkreten Absichten verfolgt hat, wie etwa in Syrien. Was den zweiten Teil Ihres Befundes betrifft, stimme ich in mancher Hinsicht zu: Ich bin schockiert über die Reaktionen mancher Länder und von Teilen der Öffentlichkeit, aber ich glaube nicht, dass das ein weltweites Phänomen ist. Wir haben weiterhin gute Beziehungen zu den USA. Auch wenn die beiden Regierungen politisch gänzlich unterschiedliche Positionen vertreten, so ist die militärische Unterstützung nach wie vor stark. Aber ich will es nicht herunterspielen: Ich bin sehr besorgt über die Schwierigkeiten, die wir bei den Vereinten Nationen haben und mit einzelnen Ländern, besonders mit Irland, aber auch mit Spanien, Norwegen …

Sogar Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, einer der loyalsten Unterstützer Israels, hat zuletzt in einem Interview mit der „Presse“ scharfe Kritik am neuesten Plan der israelischen Regierung geübt, die Bevölkerung in den besetzten Gebieten der Golanhöhen zu verdoppeln. Das sei „inakzeptabel“, so Schallenberg. Es gibt eigentlich keinen westlichen Politiker mehr, der angesichts der Vorgangsweise Israels nicht den Kopf schüttelt.

Roet

Wir schätzen Österreichs Unterstützung für Israel bei den Vereinten Nationen und innerhalb der EU. Ich war überrascht über die Bemerkungen über die sogenannten besetzten Gebiete am Golan an der Grenze zu Syrien. Wir sind da unterschiedlicher Meinung. Aber Sie wissen, dass Israel jedes Jahr in einer UN-Resolution aufgefordert wird, den Golan zu verlassen. Was wäre jetzt, wo eine islamistische Gruppe in Syrien die Macht übernommen hat, wenn wir die Pufferzone nicht kontrollieren würden? Unsere Armee ist dort temporär vorgerückt. Das ist eine defensive Maßnahme. Wir hoffen das Beste für die syrische Bevölkerung, aber wir wollen bei der Sicherheit unseres Landes kein Risiko eingehen.