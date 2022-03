Als die ersten Bomben fielen, sei Penn bei Selenskyj gewesen, sagt Davidzon. Während Penn in den Tagen danach in einer aufwendigen Rettungsaktion aus dem Land gebracht wird, wird Davidzon zum Fluchthelfer. Die vergangenen zwölf Jahre ist er zwischen Paris und Odessa gependelt, nun unterstützt er die Einwohner der Ein-Millionen-Einwohner-Stadt am Schwarzen Meer bei der Flucht in den Westen, nutzt seine Kontakte nach Frankreich und in die USA, organisiert Mitfahrgelegenheiten.

Davidzon ist ein Weltbürger, doch seine Wurzeln liegen hier in Odessa, jener multikulturellen Metropole, über die er noch im vergangenen Herbst ein Buch herausgebracht hat. „From Odessa With Love“ ist ein Band politischer und literarischer Essays und eine Liebeserklärung an die Stadt.

Geboren wurde Davidzon im usbekischen Taschkent, die Eltern sind ukrainische Juden, die Familie ist 1941 vor den Nazis geflohen. Seine Kindheit verbringt Davidzon in Moskau und New York, später lebt er in Frankreich und Italien. Zuletzt, in den Wochen vor dem Einmarsch, berichtete er unter anderem für das „Wall Street Journal“ aus Kiew. Doch dann nimmt eine Flotte russischer Kriegsschiffe Kurs auf Odessa.

Seither rüstet sich die drittgrößte Stadt des Landes für den Kampf. Der Strand nahe des Zentrums ist vermint, Sandsäcke bilden Barrieren vor der Altstadt. Es geht um nicht weniger als die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine: Rund 70 Prozent der Importe und Exporte passieren den Hafen Odessas. Fällt sie in die Hände der Russen, ist die Ukraine vollständig vom Meer abgeschnitten – und viele Güter könnten das Land nicht mehr erreichen.

„Vor zwei Wochen konnte ich zumindest Teile meiner Familie von der Flucht überzeugen“, sagt Davidzon im Gespräch mit profil. Seine Frau, deren Schwägerin und die beiden kleinen Töchter sollen mit seiner Hilfe in die EU gelangen. Über Moldawien schaffen sie es nach Rumänien, die Reise dauert eineinhalb Tage. An der Grenze zu Moldawien warten Tausende Menschen in der Kälte, es sind hauptsächlich Frauen mit Kindern. Davidzon ist weit und breit der einzige Mann im wehrfähigen Alter, viele strafen ihn mit verachtenden Blicken. Sein US-amerikanischer Pass sichert ihm die Ausreise.