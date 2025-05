Ein kleines Mädchen hat den Angriff auf eine Schule in Gaza am vergangenen Montag überlebt. Zu den mehr als 30 Toten gehören auch die Mutter und fünf Geschwister der Sechsjährigen.

© Anadolu via Getty Images 7-year-old Palestinian girl miraculously rescued from the flames

Man darf nicht vergessen, dass vieles im Geheimen geschieht. Die Hamas geht brutal gegen Kritiker vor, um die eigene Macht zu behalten. Menschen werden gefoltert und verschwinden, das war auch vor dem 7. Oktober so. Die Demonstrationen gegen die Hamas in Gaza zeigen, dass viele Leute davon genug haben.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) dürfen also nicht den Tod von 50 Zivilisten in Kauf nehmen, um einige wenige Hamas-Kämpfer zu treffen?

Ich habe Kontakte, aber keine offiziellen. Das liegt nicht an mir persönlich, sondern an meinem Amt, mit dem die israelische Regierung die Beziehungen bereits 2020 auf Eis gelegt hat.

In der SPD werden Stimmen laut, die fordern, die Lieferungen zumindest zu begrenzen, etwa keine Panzermunition mehr zu schicken.

Türk

Die US-Regierung unter Joe Biden hat die Lieferungen schwerer Bomben gestoppt. Es geht um die Sorgfaltspflicht, damit man sich bei unrechtmäßigem Gebrauch nicht mitschuldig macht.

Der Umgang Österreichs, wo Sie heute mit Regierungsvertretern sprechen, und Deutschlands mit Israel ist geprägt von der historischen Schuld am Holocaust. Mit Kritik halten sich beide Länder zurück. Ist das noch vertretbar oder handelt es sich um falsche Toleranz gegen eine aggressiv agierende rechte bis rechtsradikale Regierung?

Türk

Wir kommen aus einem Land, das sich lange als Opfer verstanden hat. Was ich in der Schule gehört habe, war das Gegenteil dessen, was ich gelesen habe. Es gab und gibt Antisemitismus, der muss bekämpft werden. Das ist das eine. Das andere ist Kritik an der Art und Weise, wie die aktuelle israelische Regierung Krieg führt.

Wieso fällt den Regierungen in Wien und Berlin dieser Unterschied so schwer?

Türk

Ich habe den Eindruck, dies dringt nicht mehr ins Bewusstsein. Ich bin sowohl Freund der Israelis als auch der Palästinenser. Als Vertreter der Menschenrechte muss ich auf deren Verletzungen hinweisen, egal woher sie kommen. Tut man das nicht, ist man kein Freund.