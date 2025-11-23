Trump
© Brendan SMIALOWSKI / AFP
USA

Warum der Fall Epstein Trump nicht loslässt

Weil der Druck zu groß wurde, stimmte US-Präsident Donald Trump der Freigabe der Epstein-Akten zu. Doch eine Veröffentlichung ist alles andere als sicher.
Siobhán Geets
Von Siobhán Geets
23.11.25

Mehr als sechs Jahre sind vergangen, seit der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tot in einer New Yorker Gefängniszelle aufgefunden wurde. Doch der Fall lässt die USA und Donald Trump nicht los. Monatelang kämpfte der US-Präsident erbittert gegen eine Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall Epstein. Am vergangenen Wochenende ließ Trump plötzlich wissen, er habe nichts zu verbergen; am Mittwoch unterschrieb er dann ein Gesetz zur Herausgabe der Dokumente. Etwas anderes blieb ihm kaum übrig: Beschlossen wurde der Gesetzesentwurf nahezu einstimmig vom US-Kongress. Dagegen gestimmt hatte lediglich ein einziger Republikaner im Repräsentantenhaus.

