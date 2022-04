Warum jetzt viele Geflüchtete in die Ukraine zurückkehren

Seit Kriegsbeginn sind laut UNHCR viereinhalb Millionen Menschen aus der Ukraine nach Moldawien, Polen, Ungarn und auch nach Österreich geflüchtet. Während die Menschen im Osten des Landes der bevorstehenden Großoffensive harren, bewegt der Rückzug der russischen Truppen aus der westlichen Ukraine viele zu einer Rückkehr nach Hause.

Zumeist handelt es sich um Männer, die kämpfen wollen; in den letzten Wochen seien es jedoch vermehrt Frauen, Kinder, Familien gewesen. Auch Männer über 60 melden sich zur Territorialverteidigung, das ukrainische Innenministerium spricht von rund 870.000 Rückkehrer:innen. „Sie sagen, dass sie sehen, dass die Situation sicherer ist, vor allem in den westlichen Regionen, und sie können nicht länger im Ausland bleiben. Sie sind bereit, in ihr Land zurückzukehren und hier zu bleiben,“ so ein Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes.

Es ist ein entsetzliches Abwägen: Bleiben oder gehen? Kämpfen oder flüchten? Über diese Zerrissenheit, vor allem die der jungen Männer, schreiben Edith Meinhart und Christa Zöchling im aktuellen profil. „Wenn ich anfange, nachzudenken, tut mir das Herz weh“, erzählt ihnen ein Vater, der mit seiner Frau und seinem kleinen Kind über Rumänien in die EU geflüchtet ist.

Männer schämen sich; Mütter rechtfertigen sich, wenn sie ihre volljährigen Söhne bei sich haben. So auch Warwara aus Nikolajew, die ich für die profil-Geschichte „Stationen der großen Flucht“ am Hauptbahnhof in Wien kennengelernt habe.