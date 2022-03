„Wegen Orbán schämen wir uns vor der Welt“

profil: Warum sind Sie vor etwas weniger als fünf Jahren in die Politik gegangen?

Márki-Zay: Wegen meiner sieben Kinder. Es kann mir nicht gleichgültig sein, ob sie in einem glücklichen, entwicklungsfähigen, friedlichen Ungarn leben werden oder ob sie, wie schon bisher 800.000 Landsleute, das Land verlassen müssen, um von ehrlicher Arbeit in Ruhe und Frieden leben zu können und in den Genuss eines ordentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens zu kommen.



profil: Warum glauben Sie, dass Sie und das Parteienbündnis, dessen Spitzenkandidat Sie sind, gegen Orbáns Machtmaschinerie eine Chance haben?

Márki-Zay: Er betreibt eine ungeheure Propaganda- und Lügenmaschinerie und beeinflusst damit leider wirklich sehr viele Menschen. Zwölf Jahre Gehirnwäsche sind keine Kleinigkeit. Aber wir glauben trotzdem, dass wir, die wir einen Wandel wollen, die Mehrheit sind.



profil: Worauf stützen Sie Ihren Optimismus?

Márki-Zay: Vor vier Jahren, als die Opposition nicht geeint war, als sie kraftlos war und ohne gemeinsames Programm und als die Migranten-Hysterie tobte, stimmten in 59 von 106 Wahlkreisen mehr Bürger gegen den FIDESZ als für den FIDESZ. Das heißt, der FIDESZ kam in nur 47 Wahlkreisen auf mehr als 50 Prozent. Bei der Listenwahl entfielen 52 Prozent der Stimmen nicht auf den FIDESZ. Aber jetzt, nach vier Jahren, ist die Lage nicht schlechter, sondern besser. Jetzt treten wir geeint, organisiert und mit einem gemeinsamen Programm an.

profil: Orbán wirft alle Ressourcen in die Schlacht …

Márki-Zay: Er beging etliche schwere Fehler. Die Wirtschaft liegt am Boden. Er ist international isoliert. Die Covid-Pandemie hat er weltweit am lausigsten gemanagt, weil er auch sie zur Korruption nutzte. Außerdem ist eine neue Generation da. Die Jung- und Erstwähler sind ganz und gar nicht auf Orbáns Seite.

profil: Angenommen, Sie schaffen es. Was wären Ihre ersten Maßnahmen als frischgebackener Ministerpräsident?

Márki-Zay: Der Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft. Damit das straflose Stehlen in Ungarn ein Ende hat. Damit im Parlament ehrliche Menschen sitzen, und die Kriminellen im Gefängnis. Außerdem werden wir eine eigene Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft aufstellen. Es wird sehr viele symbolische Schritte geben. Wir werden die auf verlogene Weise als „Kinderschutzgesetz“ titulierte homophobe Gesetzgebung beseitigen. Wir werden die Universitäten, die die FIDESZ-Leute in „Privatstiftungen“ gebunkert haben, der Allgemeinheit zurückgeben. Wir müssen die Medienfreiheit wiederherstellen und den Medienrat, die oberste Regulierungsbehörde, die nur aus FIDESZ-Mitgliedern besteht, davonjagen.