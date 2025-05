Telefonieren? Nebensache!

Als Motorola 1983 das erste kommerzielle Mobiltelefon präsentierte, war Telefonieren von unterwegs eine Sensation. Heute sind Handys Kamera, Geldbörse, Fitnesscoach und Spielekonsole, die Schaltzentrale für unser Leben. Die nächste Evolutionsstufe zielt Richtung Zentralisierung: Superapps bündeln Funktionen wie Kommunikation, Shopping, Navigation, Bezahlen und Verwaltung unter einem Dach. Sie könnten das klassische App-Menü in den Hintergrund drängen. Statt dutzender Einzellösungen reicht künftig eine zentrale Dach-Applikation, die das gesamte Smartphone-Erlebnis organisiert und steuert. Was in Asien mit WeChat oder Gojek längst Alltag ist, will Meta-Chef Mark Zuckerberg im Westen mit Whatsapp etablieren. Die Pläne dazu präsentierte er 2024 auf der Jahreskonferenz des Unternehmens. Mithilfe des beliebten Messengerdienstes sollen zukünftig auch Einkäufe, Behördengänge oder Zahlungen vollzogen werden können.

Kumpel Künstliche Intelligenz

Gleichzeitig wird KI die Interaktionen am Smartphone verändern. Schon heute übernehmen Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google Assistant einfache Aufgaben. Künftig sollen KI-Systeme proaktiv handeln: Sie übersetzen dann in Echtzeit, reservieren Restaurants, erinnern an Geburtstage und buchen automatisch den günstigsten Zug. KI, Augmented und Virtual Reality machen das Smartphone zur Bühne für neue Erlebniswelten. Ob personalisierte Playlists, interaktive Spiele oder virtuelle Konzerte: Unterhaltung wird immersiver und individueller. Technologien wie AR-Glasses, XR-Plattformen und Gestensteuerung stehen dabei kurz vorm Sprung in den Massenmarkt​.

Health-Coach

Besonders schnell entwickelt sich der mobile Gesundheitsbereich. Bereits heute messen Smartwatches Puls, Bewegung und Schlaf. Künftig wird das Handy zur Gesundheitszentrale: Integrierte Sensoren oder Wearables erfassen dann Vitaldaten wie Blutzucker, Stresslevel oder Sauerstoffsättigung in Echtzeit. Und KI-basierte Auswertungen liefern auf dieser Basis personalisierte Empfehlungen – noch bevor Beschwerden auftreten. Anbieter wie Apple, Dexcom oder Withings treiben diese Entwicklungen voran. Laut Fortune Business Insights wird sich der Markt für mHealth bis 2032 verdreifachen.