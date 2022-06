Kickl vs. Kogler: Ist die Regierung schuld an der Preislawine? Nope.

Keine Belege für eine „hausgemachte“ Inflation

Belege, weshalb die Teuerung „hausgemacht“ sei, also auf nationale Maßnahmen wie „die Lockdown-Politik in der Corona-Zeit“ zurückzuführen sei, konnte Herbert Kickls Büro auf Anfrage keine liefern. Allerdings zitierten die FPÖ-Mitarbeiter Experten (etwa vom deutschen statistischen Bundesamt), die die Corona-Pandemie als Ursache der Inflation identifizierten. Tatsächlich dürften Preissteigerungen bei Industriegütern vornehmlich auf die Pandemie und die damit einhergegangenen Einschränkungen zurückzuführen sein, wie auch die OeNB analysiert. Damit sind aber die Corona-Maßnahmen auf der ganzen Welt, insbesondere in Asien gemeint – und nicht nur jene in Österreich.

Wie sich die Teuerung entwickelt hätte, wenn Lockdowns ausgeblieben wären, können Fachleute nicht so einfach beantworten. Vor der Pandemie lag die Inflationsprognose für Österreich jedenfalls bei unter zwei Prozent. Doch auch im Dezember vergangenen Jahres – also mitten in der Pandemie und vor dem Ukraine-Krieg – prognostizierte das IHS noch eine Inflationsrate von vergleichsweise geringen 2,8 Prozent für 2022 und 1,9 Prozent für 2023. IHS-Konjunktur-Experte Koch erklärt: „Die preistreibenden Tendenzen, die sich bis zum Jahresende 2021 aufgebaut haben, hätten sich unserer Meinung nach ab dem ersten Quartal 2022 deutlich abgeschwächt. Das heißt: Der Großteil der Inflation, die wir jetzt sehen, ist auf den Krieg zurückzuführen.“ Einen minimalen „hausgemachten“ Aspekt kann Koch aber doch ausmachen – im Auslaufen der Mehrwertsteuerbegünstigung für die von der Covid-19-Pandemie besonders betroffenen Sektoren wie etwa Gastronomie und Hotels Ende 2021. Er analysiert für profil: „Die Weitergabe des Steuereffekts an die Konsumenten bei Auslauf der Begünstigung könnte man als hausgemachte Inflation im Ausmaß von 0,25 Prozentpunkten verstehen. Diesen Effekt hätte es ohne die hiesigen Maßnahmen wohl auch nicht gegeben.“ Das WIFO geht in einem im Mai veröffentlichten Bericht ebenfalls von „einem zusätzlichen Inflationsbeitrag von voraussichtlich 0,4 Prozentpunkten“ aus. Auch nach Abzug dieses Anteils läge die Teuerungsrate im Mai allerdings weiterhin bei über sieben Prozent.

Fazit

Der grüne Vizekanzler Kogler liegt also richtig. Fachleute bestätigen seine Argumentation der „importierten“ Inflation. Dass die Teuerung „hausgemacht“ sei, können Experten hingegen nicht nachvollziehen. Die Pandemie und Lockdowns in aller Welt sind jedenfalls für die Inflation mitverantwortlich, nicht jedoch die Maßnahmen in Österreich allein – wie FPÖ-Chef Kickl behauptete. Er liegt somit falsch.

Bis die Teuerung abflacht, könnte es im Übrigen noch viele Monate dauern: Nach der aktuellsten Prognose der OeNB vom Juni wird 2022 noch ein Anstieg der Jahresinflationsrate auf sieben Prozent erwartet. 2023 folge ein Rückgang auf 4,2 Prozent. 2024 soll die Teuerung schließlich „nur mehr“ drei Prozent betragen.