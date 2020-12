Alles in Schwebe: Über ein Jahr, in dem wir lernen mussten, mit der Ungewissheit zu leben

Vor acht Jahren legte Nassim Nicholas Taleb, Bestsellerautor und Finanzstatistiker an der New York University, ein Werk mit dem spröden Titel "Anti-Fragilität" vor, dessen Untertitel es nun als Buch der Stunde empfiehlt: "Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen". Wer Zufälle und Ungewissheit um jeden Preis von sich fernzuhalten versucht, geht unter wie ein Surfer, der die Welle falsch erwischt. Oben bleibt, wem es gelingt, sie in Stärken zu verwandeln. Antifragil im Taleb'schen Sinn meint mehr, als bloß robust oder resilient genug zu sein, um einen Zusammenprall mit der Wirklichkeit unbeschadet zu überstehen und dann weiterzumachen wie bisher. Es meint Veränderung zum Besseren durch das, was uns herausfordert. Es meint ein Prinzip hinter dem Lauf der Geschichte-von der Evolution über die Entwicklung politischer Systeme bis hin zu Kochrezepten. "Alles, was von zufälligen Ereignissen oder Erschütterungen mehr profitiert, als dass es darunter leidet, ist antifragil; das Umgekehrte ist fragil", schreibt Taleb.



Das Traurige an seinem Befund ist, dass auch der Profit, von dem Taleb schreibt, ungleich verteilt ist. Während die einen gestärkt aus der Krise herausfinden, werden andere noch fragiler. Die aktuelle Pandemie gleicht in dieser Hinsicht einem Fluss, in dem die Abenteurer, Wagemutigen und Experimentierfreudigen obenauf schwimmen, während andere still und leise ertrinken. Wie viele Tote das Virus am Ende gefordert haben wird, wissen wir noch nicht, und seine heimlichen Opfer-Alleinerzieherinnen, die psychisch zusammengebrochen sind; Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und keine mehr finden; Suizide aus Verzweiflung; pleitegegangene Unternehmen; implodierte Organisationen-werden wir irgendwann sehen, aber vermutlich nie zählen können.



Wir tendieren dazu, das Unbekannte zu meiden, fühlen uns davon belästigt oder gar überwältigt. Wir spucken darauf, brüllen es nieder, machen uns darüber lustig oder negieren es wie Kinder, die sich eine Haube über das Gesicht ziehen und glauben, dass niemand mehr sie sieht. Ganz am Anfang der Pandemie wagten Forscherinnen und Forscher nicht abzuschätzen, wie schlimm die Sache werden wird. Erst im Laufe der Wochen sickerte, dass Covid-19 auch von Menschen übertragen wird, die keinerlei Symptome zeigen. Wirtschaftsauguren sagten eine V-Entwicklung vorher, einen raschen, steilen Einbruch, dem eine ebenso rasche Erholung folgen würde-und revidierten ihre Prognosen später nach unten. Regierungen ordneten an und ruderten zurück. Ihre Fehleinschätzungen verbreiteten sich-gemeinsam mit den Irrtümern der Experten-als Lachnummern auf YouTube-Kanälen.