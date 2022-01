In den Jahren, in denen ein Wahlkampf den anderen jagte, wurde es ihm zur Gewohnheit, auf Ibiza zu urlauben; mit Kindern und der jeweiligen Partnerin, immer öfter aber auch mit einer Partie von Freunden. Die sogenannte Ibiza-Gruppe sorgte in der FPÖ für böses Blut. Wer durfte mit, wer nicht? Man umkreiste den Chef wie Trabanten den Stern, und jeder achtete eifersüchtig darauf, wer in die nähere Umlaufbahn wechselte.



In diesem flotten Leben fiel es nicht auf, doch Strache hat Angst. Er ist von Paranoia geplagt. Er konsultiert einen Heiler, geht zu einer Handauflegerin, hat eine Metallplatte in der Unterhose, die ihn schützen soll, er vertraut numerologischen Gutachten. An bestimmten Tagen weigert er sich, das Haus zu verlassen, er steigt in kein Flugzeug. Strahlen, Wellen, alles Unsichtbare ist des Teufels. Auf seiner Facebook-Seite verbreitete er Mitteilungen über Chemtrails, Kornkreise und Schauergeschichten über die "Bilderberger", jene handverlesene Elite aus Politik und Wirtschaft, die sich ein Mal im Jahr zum Gedankenaustausch trifft, und über George Soros, der das Vermeintliche orchestriert.



Das hinderte Strache nicht daran, alles in seiner Macht stehende zu unternehmen, Juden, meist politisch rechtsstehende israelische Politiker, zu finden, die bereit waren, mit ihm aufzutreten.



Bühne, Applaus und Jetset-Feeling wurden Straches Lebenselixier, nicht Pflicht, Routine oder Langeweile, wie sie ein normales Politikerleben bedingen. Strache liebte die Dauermobilisierung. Er bezahlte niemals mit Kreditkarte oder bar aus eigener Tasche. Wenn er Runden einlud, von hier nach dort unterwegs war, dies und jenes zu brauchen meinte, wurde von Leibwächtern und Begleitern bezahlt. Das sei so vereinbart gewesen, bestätigen selbst Personen, die sich heute von Strache abwenden. Seine engste Umgebung war in die Organisation seines Privatlebens involviert. Seine Chefsekretärin kümmerte sich an Wochenenden oft um Straches Kinder. Als sie ins Teenager-Alter kamen, wurden sie von einem Sicherheitsmann von Partys nach Hause chauffiert. Das sei so vereinbart gewesen, sagt Strache. Geschenke für seine Frau, Handys für die Kinder, Schmuck, Parfüm, Lebensmitteleinkäufe habe er nachträglich immer bezahlt, sagt Strache. Seine früheren Parteifreunde werfen ihm vor, er habe Scheinrechnungen vorgelegt, privaten Luxus aus der Parteikasse finanzieren lassen.



Der Streit um Spesen und Schwarzgeldvorwürfe ist ein Krisensymptom. Schon 2005 war der Wechsel von Haider zu Strache deswegen in eine Schlammschlacht ausgeartet. Die Neigung zum Verprassen von Steuergeld scheint zum Wesen des rechten Populismus zu gehören: Wer anrennt gegen einen Staat, den er hasst, fühlt sich offenbar moralisch frei von der Verpflichtung, diesen nicht zu schädigen.



Im Wahlkampf 2017 befand sich Strache auf den letzten Metern eines langen Marathons. In Umfragen lag er an zweiter Stelle hinter der Kurz-ÖVP. Er wollte mehr. Es passierte Ibiza. Ein Jahr später war er Vizekanzler in einer türkis-blauen Koalition, doch die Nacht in der Finca warf ihre Schatten. Strache kamen Gerüchte zu Ohren, dass anderen Parteien für viel Geld kompromittierendes Material angeboten worden sei. Zuvor war er vor einer undichten Stelle in seiner nächsten Umgebung gewarnt worden. Er tat nichts.



Sein langjähriger Berater, der Psychoanalytiker Ferdinand Stürgkh, sagt, Strache habe sich als Vizekanzler in die Arbeit hineingekniet, sich sachkundig gemacht, geduldig schwierige Reformen verhandelt, Termine am frühen Morgen wahrgenommen. Vielleicht war er sogar froh gewesen, dem Wahlkampfmodus zu entfliehen. Straches Auftritt am Akademikerball in Wien, wo er den Korporierten ins Gesicht sagte, dass Antisemitismus keinen Platz in der FPÖ habe, hält Stürgkh für eine Wende in der FPÖ.



Ob Strache für Antisemitismus nun sensibler war? In der Finca auf Ibiza hatte er noch nichts dabei gefunden, dass sein Parteifreund Johannes Hübner vor rechtsextremem Publikum den Architekten der österreichischen Bundesverfassung, Hans Kelsen, den Kelsen-Kohn nannte, worauf der ganze Saal in schallendes Gelächter ausbrach.



In diesem Jahr wurde Strache nun selbst zur Lachnummer. Er hatte es nicht ausgehalten, sich, wie von allen Seiten geraten, eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Strache war der Meinung, die Partei schulde ihm etwas, eine Art Police für den Schicksalsschlag "Ibiza". Einen Einkommensersatz. Er fühlte sich als Opfer eines politischen Attentats. Er konnte oder wollte ohne Bühne und Publikum nicht leben.



Der Wiener Wahlkampf als Spitzenkandidat der Liste Strache, unterstützt von vier abgesprungenen Ex-FPÖ-Gemeinderäten, war demütigend. Er trug es mit einer Art von Würde. Er trat in schäbigen Lokalen am Rande von Gemeindebausiedlungen auf, in trostlosem Ambiente. Viele kleine Auftritte mussten abgesagt werden, weil die Wirte in letzter Sekunde einen Rückzieher machten.



Wien-Erdberg, Straches Heimatbezirk, wo er jetzt wieder in der Wohnung seiner Kindheit lebt: Vor dem Café Public sitzen ein paar Dutzend Leute im Gastgarten, durch staubige Buchsbäume von der Kreuzung an einer stark befahrenen Durchzugsstraße getrennt. Hoch über ihren Köpfen ragt ein Kran. Eine Band müht sich, die Wartenden bei Laune zu halten, den Verkehrslärm, die Baustellengeräusche zu übertönen. Ein älterer Herr am Schlagzeug und ein anderer älterer Herr, der zu Schlagern aus der Konserve im Playback die Lippen bewegt, manchmal auch selbst mitsingt. "Tanz mit mir", "Marmor, Stein und Eisen bricht". Zwei Frauen beginnen miteinander zu tanzen. So ähnlich spielten sich alle seine Wahlveranstaltungen ab.



Strache hat alles auf eine Karte gesetzt, jeder wusste, es war seine letzte. Schon fast erdrückt von seinen Anwaltskosten, in einem mit Kleinkrediten finanzierten Miniwahlkampf, taumelte er mit seinen letzten Getreuen dem letzten Wahltermin entgegen, den seine ruinierte Karriere noch hergab; sein Waterloo.