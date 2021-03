brodnig: Schau mir in die Augen!

Man nennt es „Zoom Fatigue“, wenn Menschen geschlaucht sind, nachdem sie viel Zeit in Videokonferenzen verbracht haben. Man starrt den ganzen Tag auf einen Bildschirm, der einige Gesichter anzeigt, und ist danach streichfähig. Woran liegt das?

In einem wissenschaftlichen Aufsatz ging der Wissenschafter Jeremy Bailenson von der Universität Stanford dieser Frage nach – er zählt vier Gründe auf, die solche Zoom-Sitzungen potenziell belastender machen könnten: Erstens besteht das Problem, dass man Menschen intensiv in die Augen sieht. Wenn alle Teilnehmenden einer Besprechung ihre Kamera permanent eingeschaltet haben, dann starrt man potenziell stundenlang Menschen in die Augen (zumindest ähnelt dieser Austausch dem Augenkontakt aus der Nähe). Im Vergleich dazu sind Offline-Sitzungen etwas weniger starr: Man schaut nicht immer gebannt auf die Vortragenden, die Augen wandern oft durch den Raum.