Ein Gang mit … Kathi Nehammer
Lebensqualität kann manchmal einfach ein alter, etwas in die Jahre gekommener VW Sharan sein, denn wenn man ehrlich ist: In so einem Auto ist einfach alles egal. Man kann damit fahren, wie man will: schnell, langsam, gut, schlecht, man kann Strafzettel sammeln, kann Ö3 aufdrehen und lauthals mitsingen, man kann sogar ein L17-Schild anbringen und die 3000 Kilometer Ausbildungsfahrten runterspulen, damit der Führerschein für den Nachwuchs ein bisschen billiger wird. Ein Sharan ist Freiheit, niemand kritisiert einen für so ein Auto, niemand ist neidisch, wahrscheinlich wird auch niemals ein Personenschützer von der Cobra mit im Auto sitzen, deswegen kann man tun und lassen, was man will, und wenn es ein Ausflug zur Alten Donau ist. Und genau den hat Kathi Nehammer heute gemacht.
Natürlich war ich hin und wieder im BKA, aber wenn mein Mann dauernd im Büro und nicht daheim ist, dann besuche ich ihn eben dort auf einen Kaffee.
Die PSV-Lounge an der Alten Donau, ein Mittwoch Anfang September, kurz nach 13 Uhr. Nehammer hatte das Lokal als Treffpunkt vorgeschlagen, und ich war von der Idee begeistert: PSV steht nämlich für „Polizei-Sportverein“, hier trainieren Polizisten, und offenbar auch die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers, obwohl die PSV-Lounge nicht gerade um die Ecke von ihrer Wohnung in Wien-Hietzing oder ihrem Büro als Geschäftsführerin des Agrarverlags in der Wiener Innenstadt liegt. Aber Kathi Nehammer liebt es hier, sagt sie, sie ist Mitglied, seit sie vor mehr als zehn Jahren im Innenministerium als Pressesprecherin des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka arbeitete, sie geht hier baden, nützt das Fitnessstudio, trifft Freunde und ehemalige Kollegen. Auch jetzt kommt sie gerade aus der Garderobe, die Trainingseinheit am Laufband hat sie bereits hinter sich.
Für Karl war es der honorigste Job ever. Am Ende ist er immer Offizier, er will seinem Land dienen. Darum hat er den Job gerne gemacht.
Vor etwas mehr als acht Monaten ist Karl Nehammer als Bundeskanzler zurückgetreten, und wenn man mit seiner Frau darüber redet, dann war das nicht nur schlecht. „Ich bin nicht unglücklich, dass es vorbei ist“, sagt sie, während sie sich durch die beeindruckend große Portion Essen stochert, die ihr die Kellnerin als „Sommersalat mit Huhn“ (15,40 Euro) vor die Nase gestellt hat. Die Zeit im Kanzleramt habe Spuren hinterlassen: „Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Urlaub für uns alle gebucht und gewusst, dass wir den auch als Familie ohne Unterbrechung verbringen können.“ Das Leben sei jetzt endlich wieder planbarer, normaler, das gilt für ihren Mann und sie genauso wie für ihre Kinder, die endlich wieder ins Kino gehen können, ohne dass ein Cobra-Beamter zwei Reihen hinter ihnen kritisch beobachtet, wer so aller ins Popcorn greift. „Herausfordernd“ waren diese Lebensumstände, sagt Nehammer, und als ich sie frage, ob es sich ausgezahlt hat, muss sie lange nachdenken. Dann erst sagt sie „Ja: Für Karl war es der honorigste Job ever. Am Ende ist er immer Offizier, er will seinem Land dienen. Darum hat er den Job gerne gemacht.“ Ob das für sie auch gilt? Wieder überlegt sie sehr lange. „Mein Highlight war eigentlich der Job im Innenministerium. Als ich dort anfing, wusste ich gerade mal, wie ein Polizist aussieht. Aber es war eine großartige Aufgabe. Der Job war extrem abwechslungsreich. Wenn du in der Früh ins Büro kamst, dann wusstest du nicht, was dich erwartet, trotzdem war immer was los.“ Die führenden Investigativjournalisten und Handyauswerter des Landes würden das genau so unterschreiben.
Kathi Nehammer, 43, ist eine umgängliche Person. Sie ist witzig, lacht viel und laut, ist mit jedem sofort per du, weil ihr das praktischer erscheint, und man kann sich wirklich gut vorstellen, dass diese Frau Spaß im Leben hat. Für jemand, der seit mehr als 15 Jahren mehr oder weniger im Zentrum der Politik lebt, ist sie ungewöhnlich offen und direkt. „Unser beider Karrieren sind sehr schnell gegangen, und ehrlicherweise war es sehr viel mehr, als wir erwarten konnten“, sagt sie zum Beispiel. Oder: „Als Karl ÖVP-Generalsekretär wurde, dachten wir uns schon: Das ist eine sehr große Sache, größer wird es nicht mehr.“
Für sie selbst waren die etwas mehr als drei Jahre im Kanzleramt aber ein Rückschritt – zumindest beruflich, auch das erzählt sie sehr offen. Als Karl Nehammer Innenminister wurde, wechselte sie aus dem Kabinett der Verteidigungsministerin erst zur PR-Agentur von Gregor Schütze und nach kurzer Zeit ins Homeoffice. „Politisch hätte ich in der Zeit nichts machen können“, sagt sie: „Es hat einfach keiner an mir anstreifen wollen.“
Als Frau eines Kanzlers sei man am Arbeitsmarkt schwer vermittelbar, viel mehr als Charity-Arbeit lassen Öffentlichkeit und politische Mitbewerber gar nicht zu, auch das hat sie rasch gemerkt. Vor allem zu Beginn war sie häufig im Kanzleramt anzutreffen, die FPÖ arbeitete sich deswegen an ihr ab und lancierte Geschichten, dass sie ständig an Bürobesprechungen teilnehmen würde, die heimliche Kabinettschefin ihres Mannes wäre und sogar eine Parkkarte für das Kanzleramt hätte. Blödes Gerede sei das gewesen, sagt sie heute, wozu hätte sie eine Parkkarte gebraucht, wenn sie doch ohnehin von den Personenschützern der Cobra durch die Stadt gefahren wurde: „Natürlich war ich hin und wieder im BKA, aber wenn mein Mann dauernd im Büro und nicht daheim ist, dann besuche ich ihn eben dort auf einen Kaffee.“ Ansonsten habe sie sich in der Zeit um die Familie gekümmert, sich weitergebildet und den Jagdschein gemacht.
Wir sitzen seit gut 90 Minuten in der PSV-Lounge, mittlerweile beginnt es leicht zu nieseln. Das Lokal ist immer noch sehr gut gefüllt, auf der Terrasse ist fast jeder Platz besetzt. Doch kurz bevor ich Kathi Nehammer fragen kann, ob eigentlich alle Polizisten so viel Tagesfreizeit haben, dass sie stundenlang im Fitnessstudio abhängen und dann ausgiebig Schweinsbraten mit Knödel (9,80 Euro) essen können, erklärt sie mir, dass das alles Polizeischüler in der Grundausbildung seien. Die Polizei habe sie immer schon fasziniert, sagt sie dann, dummerweise habe es bis vor einigen Jahren eine Mindestgröße für Polizisten und Polizistinnen gegeben, und an der sei sie gescheitert. Darum wurde sie Journalistin, erst bei der „Barbara Karlich Show“, dann bei Puls4, schließlich eben Sprecherin. Und dann Kanzlergattin.
Wir trinken noch einen Kaffee, und bevor es richtig zu schütten beginnt, brechen wir auf. Kathi Nehammer hat noch einen Termin in der Stadt. Zum Abschluss erzählt sie mir, dass ihr Mann gerade ein Buch über seine Kanzlerschaft geschrieben hat. „Ich glaube, er hat das gemacht, um für sich selbst die Zeit einordnen zu können. Während man Kanzler ist, schafft man das gar nicht, man ist da oft nur ein Getriebener.“ Sie selbst hat das Buch übrigens nicht gelesen.
Vielleicht kommt ja mal ein Hörbuch, dann kann sie es im Sharan hören. Und an den besten Stellen laut mitreden.