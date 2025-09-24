Ein Gang mit … Kathi Nehammer

Kathi Nehammer, 43, ist eine umgängliche Person. Sie ist witzig, lacht viel und laut, ist mit jedem sofort per du, weil ihr das praktischer erscheint, und man kann sich wirklich gut vorstellen, dass diese Frau Spaß im Leben hat. Für jemand, der seit mehr als 15 Jahren mehr oder weniger im Zentrum der Politik lebt, ist sie ungewöhnlich offen und direkt. „Unser beider Karrieren sind sehr schnell gegangen, und ehrlicherweise war es sehr viel mehr, als wir erwarten konnten“, sagt sie zum Beispiel. Oder: „Als Karl ÖVP-Generalsekretär wurde, dachten wir uns schon: Das ist eine sehr große Sache, größer wird es nicht mehr.“

Für sie selbst waren die etwas mehr als drei Jahre im Kanzleramt aber ein Rückschritt – zumindest beruflich, auch das erzählt sie sehr offen. Als Karl Nehammer Innenminister wurde, wechselte sie aus dem Kabinett der Verteidigungsministerin erst zur PR-Agentur von Gregor Schütze und nach kurzer Zeit ins Homeoffice. „Politisch hätte ich in der Zeit nichts machen können“, sagt sie: „Es hat einfach keiner an mir anstreifen wollen.“

Als Frau eines Kanzlers sei man am Arbeitsmarkt schwer vermittelbar, viel mehr als Charity-Arbeit lassen Öffentlichkeit und politische Mitbewerber gar nicht zu, auch das hat sie rasch gemerkt. Vor allem zu Beginn war sie häufig im Kanzleramt anzutreffen, die FPÖ arbeitete sich deswegen an ihr ab und lancierte Geschichten, dass sie ständig an Bürobesprechungen teilnehmen würde, die heimliche Kabinettschefin ihres Mannes wäre und sogar eine Parkkarte für das Kanzleramt hätte. Blödes Gerede sei das gewesen, sagt sie heute, wozu hätte sie eine Parkkarte gebraucht, wenn sie doch ohnehin von den Personenschützern der Cobra durch die Stadt gefahren wurde: „Natürlich war ich hin und wieder im BKA, aber wenn mein Mann dauernd im Büro und nicht daheim ist, dann besuche ich ihn eben dort auf einen Kaffee.“ Ansonsten habe sie sich in der Zeit um die Familie gekümmert, sich weitergebildet und den Jagdschein gemacht.