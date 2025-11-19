Eine Bentōbox mit … Julia Riedler

Julia Riedler erzählt das alles mit großer Leidenschaft. Und auch jetzt ist es ein bisschen so, als würde sie ein Mehr-Personen-Stück allein aufführen. Da ist zum einen Julia Riedler, 35. Die „Privatperson“, wie sie sich immer wieder nennt, ist schnell im Kopf, schlagfertig, witzig, ein bisschen laut und vor allem ein großer Fan von Einwort-Sätzen: Sie safed herum, dass es eine Freude ist, und gibt sich keine Mühe, ihren Dialekt zu verbergen. Sie fotografiert sofort mit meinem Handy herum, erzählt dann von ihrer Jugend in Salzburg, vor allem aber auch von den Münchner Kammerspielen, wo sie von 2015 bis 2020 Ensemblemitglied war. Das war eine großartige Zeit, sagt sie, „aber ich habe so viel für dieses Theater gegeben, ich wollte, dass unser Publikum glücklich ist und versteht, um was es uns in der künstlerischen Arbeit ging. Das ging bei mir manchmal so weit, dass ich auf der Bühne stand und dachte, ich wäre dafür verantwortlich, dass alle alles super finden. Ich hatte dann manchmal richtige Panikattacken vor lauter Druck, den ich mir da gemacht habe.“ Als ihr Intendant Matthias Lilienthal 2020 gefeuert wurde, ging sie aus Solidarität ebenfalls. Seit damals spielt sie als Gast an den verschiedensten Bühnen: „Ich hatte Glück. Bei mir läuft es gut mit den Engagements, aber natürlich ist es für freie Schauspieler und Schauspielerinnen gerade wirklich nicht einfach, denn wenn Theater sparen müssen, dann sparen sie als Allererstes bei den Gästen.“

Dann gibt es aber auch noch die andere Julia Riedler, die politische Person, die schlaue Texte für eine Poetikvorlesung an der Hamburger Uni schreibt, sich Gedanken um den Zustand der Welt macht und sich vor allem ärgert, wenn rund um sie alle depressiv in die Zukunft schauen. „Der europäische Pessimismus, der permanent um den drohenden Abstieg kreist, führt uns nirgendwohin, glaube ich. Um handlungsfähig zu bleiben, brauchen wir einen gewissen Optimismus.“ Wenn sie darüber redet, dann spricht sie sehr viel langsamer, in langen Sätzen und vor allem leise. Sie schimpft über Kollegen wie Christoph Waltz oder Lars Eidinger, die immer mal wieder in Interviews „mit größter Sorge“ (Waltz) auf die Welt schauen oder „den Glauben an die Menschheit verloren haben“ (Eidinger). „Wenn die nur jammern, dann finde ich das schon komisch“, sagt Riedler: „Womit hat es die Gegenwart verdient, ausschließlich schlechtgeredet zu werden? Ich finde das lame und egoistisch, wenn so wichtige Künstler in der Öffentlichkeit nur jammern.“ Die Sätze sind druckreif, in einer Bühnensprache wie von Schnitzler, und interessanterweise schaut sie mich dabei auch nie an, sondern immer Richtung Eingang, so, als würde sich das Metcha Matcha gleich füllen und mitdiskutieren.

Aber es füllt sich nicht, es ist schließlich erst kurz vor 17 Uhr.

Wir reden noch ein bisschen darüber, warum für sie Fräulein Else so wichtig ist („Ich bin als Privatperson wahrscheinlich weniger mutig als meine Figur“), wir reden über schlechte Inszenierungen und darüber, wann eine Schauspielerin merkt, dass eine Produktion in die Hose geht. („Sehr schnell. Meistens liegt es daran, dass jemand Angst hat. Da kann es schnell sein, dass Stücke entstehen, die am Ende niemand interessieren, weder die Regie noch die Schauspieler und schon gar nicht das Publikum.“) Genau das soll aber nicht passieren, sagt sie: „Wenn man den Auftrag hat, Kunst zu machen, dann muss man es ernst nehmen.“ Dann erzählt sie mir noch, dass sie im nächsten Jahr wohl doch wieder ein fixes Engagement annehmen würde, wo, will sie nicht sagen. Wenn man weiß, wo Matthias Lilienthal nächstes Jahr anfängt, kann man es sich aber denken.

Wir trinken noch einen Kaffee, dann muss Riedler los. Zum Abschied gibt sie mir noch ihren letzten Satz aus „Fräulein Else“ mit, von dem sie denkt, dass er eigentlich auch für die Welt außerhalb des Theaters gelten soll: „Morgen wird ein wunderschöner Tag werden.“

Ich kann mir die Pointe nicht verkneifen und antworte mit einem Wort: Safe.