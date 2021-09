Elias Hirschl: Ich, einfach unverbesserlich

Vor einigen Jahren ging Elias Hirschl einer Falschmeldung auf den Leim. Die Online-Satire-Plattform „Die Tagespresse“ hatte gemeldet, dass sich das 2012 gegründete Team Stronach als ein Projekt politischer Parodie geoutet habe. „Ich wollte das unbedingt glauben“, erinnert sich Hirschl. „Ich wollte, dass es real war. Dem war bekanntlich leider nicht so.“ Satire ist nicht immer die bessere Wahrheit.



„Salonfähig“, der bereits vierte Roman des jungen Wiener Schriftstellers, wird vom Verlag als „wahnwitziges Porträt der Generation Slim Fit“ vermarktet: „Jung, schön, intelligent, reich, oberflächlich und brandgefährlich.“ Das deutsche Wochenblatt „Die Zeit“ erkannte flugs einen „Zeitkommentar auf österreichische Verhältnisse“, der Hamburger „Spiegel“ las „Salonfähig“ als „Roman über den österreichischen Kanzler Kurz“, während die „Neue Zürcher Zeitung“ Hirschls Kanzler in „Salonfähig“ immerhin den Status einer „Kunstfigur“ zugestand.



Schon lange sorgte kein heimischer Polit-Roman für derartigen Gesprächsstoff. Der Jörg-Haider-Lebensmensch Stefan Petzner erkannte sich einst in David Schalkos Politsatire „Weiße Nacht“ unvorteilhaft dargestellt und klagte auf Entschädigung für die erlittene Kränkung. Im Februar 2010 blitzte Petzner vor Gericht ab, weil es sich bei dem Buch, so der Rechtsspruch, um ein „fiktives Märchen“ handle. Ex-„Titanic“-Redakteur Michael Ziegelwagner wiederum verwandelte in seinem Roman „Sebastian – Ferien im Kanzleramt“ (2018) den Wiener Ballhausplatz in eine Art Kindergarten mit Klein Sebastian als Jahrgangsprimus, heftig gegängelt von den Klassenrowdys Norbert und Herbert. „Personen und Handlung des Romans sind frei erfunden“, betonte Ziegelwagner.

In „Salonfähig“ findet sich kein solcher Hinweis. Der Roman berichtet von einem verbissenen Nachwuchspolitiker in der Partei „Mitte Österreichs“ (MÖ), der als dauerquasselnder Icherzähler auftritt: 29 Jahre alt, Porsche-Fahrer, Hugo-Boss-Slim-Fit-Sakko, Aristoteles-Bewunderer und Dauergast bei einer Rhetoriktrainerin, ein ziemliches Arschloch vor seinem hündisch verehrten Herrn Julius Varga, dem jüngsten Bundeskanzler der österreichischen Geschichte.