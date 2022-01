Und trotzdem tappe ich immer wieder sehenden Auges - hörenden Ohres - in die Falle. Früher wäre ich ans Plattenregal gegangen und hätte mir vielleicht auf gut Glück ein gelbes oder grünes Album herausgefischt und mich damit möglicherweise selbst überrascht, unter Umständen wäre ich sogar ins Plattengeschäft geradelt und hätte mich von den Mini-Post-its überzeugen lassen, die der Plattenhändler meines Vertrauens auf seine Lieblingsalben klebt. Aber beides ist, vom Sofa aus betrachtet, definitiv aufwendiger, als kurz übers Handy zu wischen. Popkulturkonsum verliert seine aktive Note, und ich verliere mit. Der deutsche Philosoph Hans Blumenberg meinte einmal, Kultur entstehe beim Gehen von Umwegen. Aber was entsteht dann beim Scrollen durch Netflix? Das Entdecken neuer Musik, neuer Künstlerinnen und Bands hat im besten Fall etwas Abenteuerliches an sich. Im wohlsortierten Kokon von Spotify wird die Abenteuerreise zum Pauschaltourismus. Sehen Sie links die neue Platte von Adele!



Neulich habe ich mich, an einem ganz normalen Abend auf der Couch, aus einer spontanen Abenteuerlust heraus bei einem mir bis dahin fremden Streamingdienst eingeloggt und zufällig - ganz oben im Startmenü -"Gimme Danger" gefunden, Jim Jarmuschs Doku über die große US-amerikanische Punkband The Stooges. Deren Sänger Iggy Pop erklärt darin sein Selbstverständnis: "Ich will nicht zu den Glamour-Leuten gehören. Oder zu den Alternative-Leuten. Zu keinem von denen. Ich will auch kein Punk sein. Ich will einfach nur sein." Der Mann hat womöglich keinen Spotify-Account. Aber eine Kochshow würde ihm bestimmt guttun.