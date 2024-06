Auf der Jagd nach Sugardaddies

„Hypergamie“ lautet der Terminus für Beziehungen, die einem der Beteiligten einen Aufstieg in eine höhere soziale oder finanziell bessergestellte Klasse ermöglichen. Das sei, so sind die Sugarbabes überzeugt, viel ehrlicher und weniger verschlagen als Beziehungen, in denen solche Motive zwar nie ausgesprochen, aber eben doch gedacht und gelebt werden.

Inzwischen ist die Amerikanerin mit dem stark aufmunitionierten Gesicht sogar unter die Buchautorinnen gegangen. Unter dem Titel „Sprinkle Sprinkle“ gibt sie Tipps, „wie du einen Versorger findest und einen Staubigen vermeidest“. Erstaunlicherweise werten manche US-Frauenzeitschriften (ebenso wie die meisten Betroffenen) den Sugarbabe-Trend nicht als Bankrotterklärung des Feminismus und irritierenden Backlash in die finstersten Phasen weiblicher Abhängigkeit, sondern als Zeichen der Selbstbestimmung, Ermächtigung und eines weiterentwickelten „Dump him“-Feminismus, wie ihn Britney Spears vorlebte, als sie nach der Trennung von Justin Timberlake ein T-Shirt mit der Aufschrift „Dump him!“ trug. Wenn einer also nicht „sprinkled“ und verdächtig viel Staub auf seinen Kreditkarten angelegt hat: bloß kein langwieriges Lamento, sondern auf zum nächsten Daddy-Typen mit lockerer Spendierhose. Unter den Sugar-Sisters werde, wie die „Zeit“ analysierte, „Lohnarbeit im Spätkapitalismus“ nicht nur „hinterfragt, sondern auch abgelehnt“. Der Kampf um die Gleichberechtigung habe sich, so sind sich die Sprinkleistas ziemlich einig, als äußerst mühsam und noch immer nicht ganz ausgefochten erwiesen. Beim Machtstreben in einer von männlichen Idealen geprägten Gesellschaft um CEO-Posten und Vorstandssitze seien Frauen im Hintertreffen; besser also, sich oder vielmehr den eigenen Körper zum Machtinstrument zu transformieren, und dabei bloß nicht vergessen, dass das Konzept nur dann funktioniert, wenn die Emotionen draußen bleiben.

Dass Männer mit Geld (die dieses „gerne wie ein Geschlechtsorgan zum Einsatz bringen“, so der Geldphilosoph André Kostolany) dem klassischen Tauschgeschäft „Jugend gegen Sicherheit“ nachgeben, scheint wenig verwunderlich.Superstars in der Liga von Brad Pitt, 60, (zurzeit mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon, 31, liiert), Leonardo DiCaprio, 49, (bekannt dafür, dass seine wechselnden Gefährtinnen kaum älter als 25 sind) oder dem Franzosen Vincent Cassel, 57, der kürzlich auf dem roten Teppich in Cannes mit sichtbarem Trophäenstolz mit seiner neuen Liebe, dem brasilianischen Model Nara Baptista, 27, posierte, die ihrer Vorgängerin Tina Kunakey, ebenfalls 27, täuschend ähnlich sieht, sind mit fortschreitender Lebensphase fast nie mit Gefährtinnen ihrer eigenen Altersgruppe anzutreffen.

In Österreich belegt der ehemalige Bauunternehmer Richard Lugner, demnächst 92 Jahre alt, das Rollenfach des nationalen Sugardaddys mit bizarren öffentlichen Liebesspektakeln. Die Damen, über die man zunehmend den Überblick verloren hat, sind in der Regel ein halbes Jahrhundert jünger als „Mörtel“ und bekommen Tiernamen verpasst. Ehefrau Nummer 4, Christina „Mausi“ Lugner, konstatierte in einem profil-Interview: „Der Richard braucht dieses Kasperltheater wie Sauerstoff.“ Diesen Samstag kommt es zur sechsten Eheschließung („Spatzi“, eine pfälzische Frohnatur, ist inzwischen schon wieder Scheidungsgeschichte) mit „Bienchen“, einer 42-jährigen Baumarktangestellten namens Simone Reiländer, die der nimmermüde Tycoon als „meine Nachfolgerin“ aufbauen möchte. Auf die Frage, aus welchem Pool Richard Lugner seine Kandidatinnen rekrutiere, antwortete der Reiche für Arme in einem profil-Interview anlässlich seines Neunzigers: „Die bewerben sich von selbst. Ich brauch ka Agentur. Außerdem bin ich ein schüchterner Bursche, ich trau mich nicht einmal, nach einer Telefonnummer fragen, wenn mir ane g’fallt.“

Darwinistisches Erbe

Die Anthropologin Helen Fisher ortet in solchen Konstellationen puren „Darwinismus“: „Das Design der Natur ist erzkonservativ. Was sich die Natur vor zwei Millionen Jahren ausgedacht hat, kann man mit einem Jahrhundert Emanzipation nicht so leicht von ihrer Festplatte löschen.“In der Urgeschichte der Menschheit besaß das Paarungsprinzip „älterer Mann und junge Frau“ eine evolutionsbiologische Rechtfertigung. Der Steinzeit-Mann war bei der Wahl seiner Zukünftigen vom Selektionskriterium der erfolgversprechendsten Gebärfähigkeit getragen, zusätzlich sollten die Frauen alt genug sein, um die Kinder autonom versorgen zu können, falls er bei der Mammutjagd sein Leben lassen sollte. Die Lebenserwartung eines Steinzeitdaddys überschritt jedoch in der Regel nicht das 33. Lebensjahr.Die weibliche Jugend, die derart als Ablenkungsmanöver von der männlichen Vergänglichkeit fungiert, verfügt in der Regel über ein Hüfte-zu-Taille-Verhältnis von eins zu 0,7, wie der texanische Evolutionsbiologe David Buss in einer Studie über die Prinzipien der Partnerwahl feststellte, bei der 10.047 Personen aus 37 Kulturen auf sechs Kontinenten befragt wurden. Ansonsten sollten schimmerndes Haar, volle Lippen, eine kleine Nase und wippende Hüften vorhanden sein.

Überraschenderweise scheinen Humor und ein Ivy-League-Abschluss am männlichen Stimulations-Chart nicht auf.„Wir funktionieren noch immer wie Neandertaler“, konstatierte Buss: „Nur die äußeren Bedingungen haben sich etwas geändert.“ Das heißt im Klartext: Ob Industriebosse aus Frankfurt, Grundschullehrer aus Großbritannien oder Ackerbauern im Sudan – die männliche Paarungsenergie wird vorrangig durch optische Reize und kaum durch Charakter, Status und Bildung auf Touren gebracht.Im Sinne der Gleichstellungsdebatte ist es natürlich zu begrüßen, dass ältere Frauen dieser Tage längst ohne Häme mit wesentlich jüngeren Männern an der Hand durch die Landschaft ziehen dürfen. Die Verhältnisschieflage ist aber nach wie vor gewaltig und steht – laut deutschen Statistiken – eins zu zehn im Vergleich zu den Männern. Und haltbare Romanzen wie die des mutmaßlich neuen James Bond, Aaron Taylor-Smith, 33, der die 24 Jahre ältere Regisseurin Sam Taylor-Wood bei den Dreharbeiten zu einem John-Lennon-Film im Alter von 18 Jahren kennengelernt hatte und mit ihr eine Familie gründete, haben eher Seltenheitswert. Demi Moore musste in eine Nervenklinik eingewiesen werden, nachdem der 16 Jahre jüngere Ashton Kutcher mit einer altersadäquaten Romanze durchgebrannt war.Dass junge Frauen zunehmend mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auf wesentlich ältere Männer zugehen, hat aber auch den Grund, dass der Altersschnitt ihrer eigenen Väter höher ist: Eltern kriegen generell immer später Kinder, Männer gründen nach einer Trennung oft eine Zweit- oder sogar Drittfamilie. Und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat der etablierte Versorger wieder große Attraktivität gewonnen.