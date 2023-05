Wilderei in Österreich: Der Fall des verschwundenen Rotmilans

Jemand hatte den Sender von dem (toten) Rotmilan gelöst, an dem Gerippe einer Haustaube befestigt und diese schließlich im Gras abgelegt. „Das ist sehr ungewöhnlich“, sagt Johannes Hohenegger von der NGO Birdlife, die das Gerippe mit dem Sender aufspürte. Dass Sender ohne Kadaver wieder auftauchen, komme vor, aber so ein Fall sei neu. „Meine persönliche Vermutung ist, dass uns der Täter etwas mitteilen wollte.“ Aber was?

Irgendjemand hat Torekov_01 auf dem Gewissen, und sein Schicksal ist kein Einzelfall. Vor allem in Ober- und Niederösterreich kommt es immer wieder zu illegalen Tötungen von Greifvögeln und anderen seltenen Beutegreifern. Sie werden geschossen oder verenden qualvoll an Giftködern. Für das Überleben der seltenen Tiere, teilweise bis vor Kurzem in Österreich ausgestorben, kann schon der Wegfall von einzelnen Exemplaren eine Katastrophe sein. Ganz allgemein gilt: Wilderei – oder besser: Wildtierkriminalität – ist auch hierzulande ein Thema.

Ende März kam Torekov_01 nach Österreich. Das war ein Fehler. Der junge Rotmilan war auf dem Weg von seinem Winterquartier in Frankreich zurück nach Skandinavien, wo er im Jahr zuvor geboren wurde. Weil der Greifvogel einen Sender trug, kennt man seine Bewegungen: Am 28. März erreichte er den Bezirk Braunau in Oberösterreich und hielt sich danach im Grenzgebiet der Gemeinden Auerbach und Feldkirchen bei Mattighofen auf. Am 5. April verschwand Torekov_01 schließlich, und das wahrscheinlich nicht auf natürliche Weise. Wäre das hier ein Kriminalroman, es würde jetzt heißen: Es ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen.

„Der Täter will uns etwas mitteilen“, glaubt Johannes Hohenegger von Birdlife. Aber was?

Wenn der Rotmilan nicht gerade die traurige Hauptrolle in einem Kriminalfall spielt, ist er ein rostroter Vogel mit einem gegabelten Schwanz und einer Flügelspannweite von ungefähr 160 Zentimetern. Er ernährt sich vor allem von Kleinsäugern, Vögeln und Aas. In den 1980er-Jahren galt der Vogel in Österreich als ausgestorben, heute sind seine Aussichten nicht schlecht. Man geht wieder von etwa 200 Brutpaaren in Österreich aus, vor einigen Jahren waren es nur 130. Die intensive Grünlandnutzung bietet dem Vogel mehr Jagdgebiete, und durch den Klimawandel und die nicht mehr geschlossenen Schneedecken muss er im Winter nicht mehr zwingend wegziehen. Es könnte alles so schön sein, wenn da nicht die illegalen Tötungen wären.

Fallzahlen im Sinkflug

Die illegale Verfolgung von Greifvögeln ist kein Massenphänomen, aber sie wirft die teuren und aufwendigen Wiederansiedlungsprojekte immer wieder zurück. Seit 2017 fielen in Oberösterreich 13 Rotmilane illegaler Verfolgung zum Opfer, allein fünf im Jahr 2020. „Es gehört zur natürlichen Entwicklung dazu, dass Tiere nicht überleben“, sagt Christina Wolf-Petre, Artenschutzexpertin beim WWF. „Aber jeder Abschuss und jede Vergiftung kommt auf diese natürliche Mortalität noch einmal oben drauf.“ In Oberösterreich nimmt die Zahl der Fälle tendenziell zu. Das hat aber auch schlicht damit zu tun, dass es heute mehr Rotmilane zum Vergiften gibt und das Thema mediale Aufmerksamkeit bekommt, wodurch Funde eher gemeldet werden. Auf Gesamtösterreich gerechnet gehen die Vogelschützer eher von einem Rückgang der illegalen Tötungen aus. Vor allem in Niederösterreich, wo neben den Rotmilanen auch die seltenen Kaiseradler langsam wieder Fuß fassen, sanken die Fallzahlen in den vergangenen Jahren. Das war nicht immer so: Als Birdlife 2016 begann, in Zusammenarbeit mit dem WWF die Wiederansiedlung des Kaiseradlers zu betreuen, kam noch ein Drittel der besenderten Tiere illegal zu Tode. Eine Zahl, die auch die Organisationen schockierte. „Uns war vorher nicht bewusst, wie groß das Problem ist“, sagt Johannes Hohenegger.

So eine Vergiftung funktioniert prinzipiell sehr einfach: Ein Stück Fleisch – von der Hühnerbrust bis zum vollständigen Hasen – wird mit einem Insektizid gesalzen und ausgelegt. Häufig kommt dabei Carbofuran zum Einsatz. Es ist auch für Wirbeltiere in geringen Dosen tödlich und erst seit 2013 in der gesamten EU verboten, wodurch es noch große Restbestände gibt. Der Rotmilan lässt sich leider leicht vergiften: Er nimmt sehr gern Aas und ist dementsprechend gut darin, die Giftköder zu finden. Manche Köder sind eigentlich für Füchse oder Marder gedacht und werden vom Vogel eher zufällig gefressen. Andere sind so ausgelegt, dass das Ziel nur ein Greifvogel sein kann.