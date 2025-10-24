Die Redaktion empfiehlt Meinung Egisto Ott wird angeklagt: Endlich! Die Staatsanwaltschaft Wien feiert eine Premiere: Am Landesgericht Wien wird die erste Anklage wegen Spionage seit Jahrzehnten verhandelt. Und das in der Hauptstadt der Spione. Es ist höchste Zeit. Von Anna Thalhammer Russland-Spionage Egisto Ott: Staatsanwaltschaft Wien erhebt neue Anklage Dem ehemaligen BVT-Beamten wird Missbrauch der Amtsgewalt, Spionage „zum Nachteil Österreichs“ und Bestechlichkeit vorgeworfen. Verrat von Amtsgeheimnis Verfahren gegen Egisto Ott: Spion auf dem kurzen Dienstweg Ex-BVT-Chefinspektor Egisto Ott steht vor Gericht. Und liefert haarsträubende Erklärungen, wo er seine Informationen herhatte. Von Josef Redl