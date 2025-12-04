Inside Assad-Regime: Folter, Tod und Unterdrückung

Es sind Fotos, die man wohl nie wieder vergisst, wenn man sie einmal gesehen hat. Bilder toter Menschen. Ausgemergelte, bis auf die Knochen abgemagerte Körper. Nackt. Hingestreckt auf den bloßen Boden. Manche von ihnen blutverschmiert. Mit einem Zettel auf der Brust, auf dem eine Nummer steht. Nicht zehn Fotos, nicht zwanzig, sondern Zehntausende. Ein bizarres Archiv des Todes, überliefert aus den Folter-Gefängnissen des syrischen Assad-Regimes, das vor einem Jahr gestürzt wurde. Und nun erstmals dokumentiert von Journalistinnen und Journalisten im Rahmen einer internationalen Investigativ-Kooperation. Das Projekt mit dem Namen „Damascus Dossier“ erlaubt einen tiefen Blick in das Innenleben des Schreckensstaates, den Langzeit-Diktator Bashar al-Assad geschaffen hat, um trotz Arabischem Frühling, Revolution und Bürgerkrieg an der Macht zu bleiben. Es war eine Welt, in deren Zentrum ein Apparat aus Geheimdiensten und Foltergefängnissen stand, bereit, jede Opposition im Keim zu ersticken.

© ICIJ Bild anzeigen © ICIJ

Projekt „Damascus Dossier“ Basis der internationalen Recherche, an der in Österreich profil und ORF beteiligt sind, ist eine riesige Menge geleakter syrischer Geheimdienstdaten, die der „Norddeutsche Rundfunk“ (NDR) mit dem „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) teilte. Es handelt sich dabei um mehr als 134.000 Dateien, die ursprünglich aus dem Geheimdienst der syrischen Luftwaffe und aus der „Direktion für allgemeine Sicherheit“ – dem wichtigsten zivilen Nachrichtendienst des Assad-Regimes – stammen. ICIJ, NDR und 24 Partnermedien in zwanzig Ländern haben die Daten in monatelange Arbeit ausgewertet, analysiert und weitere Recherchen dazu angestellt. Insgesamt waren 127 Journalistinnen und Journalisten am Projekt „Damascus Dossier“ beteiligt.

© ICIJ - Molly Crabapple Bild anzeigen © ICIJ - Molly Crabapple

Assads Archiv des Todes Zusätzlich zu den syrischen Geheimdienst-Daten teilte der NDR mit dem ICIJ und den anderen Partner-Medien auch noch 70.000 weitere Dateien und Fotos. Darunter 33.000 hochauflösende Bilder, welche den Tod von mehr als 10.200 syrischen Gefangenen – hauptsächlich zwischen 2015 und 2024 – dokumentieren. Es handelt sich dabei um die größte derartige Fotosammlung, die Journalisten jemals in Händen gehalten haben. Die Bilder zeigen Gefangene, die in Gefängnissen und in Spitälern des Regimes zu Tode gekommen sind. Ihr grausames Ableben wurde von syrischen Militärfotografen dokumentiert, die Körper nummeriert und mit bürokratischer Präzision katalogisiert. profil hat sich dagegen entschieden, diese Fotos im Rahmen der Berichterstattung zu zeigen. Es handelt sich um schreckliche Bilder, die jedenfalls nicht unvorbereitet betrachtet werden sollten und Traumatisierungen auslösen oder verstärken könnten. Gleichzeitig würde es das Geschichtsbild verfälschen, nur Bilder zu zeigen, die vielleicht etwas weniger brutal wirken. Wer nach reiflicher Überlegung entscheidet, selbst einen repräsentativen Querschnitt betrachten zu wollen, sei auf die Website des ICIJ verwiesen – an dieser Stelle jedoch noch einmal ein ausdrücklicher Warnhinweis.