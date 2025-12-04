Zeuge gegen Syrien-General: „Alle haben gewusst, was dort passiert ist“

profil und ORF haben in den vergangenen Monaten im Rahmen des internationalen Investigativ-Projekts „Damascus Dossier“ intensiv zu Syrien und zum vor einem Jahr gefallenen Assad-Regime recherchiert. Der deutsche Fernsehsender NDR hatte zuvor eine riesige Menge geleakter syrischer Geheimdienstdokumente mit dem „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) geteilt. Darüber hinaus noch Zigtausende Fotos, die den Tod von mehr als 10.000 syrischen Gefangenen zwischen 2015 und 2024 dokumentieren. ICIJ, NDR und 24 weitere Medien aus zwanzig verschiedenen Ländern haben die Informationen analysiert.

Der Fall hat nicht zuletzt auch deshalb internationales Aufsehen erregt, weil der ehemalige Geheimdienst-General in Österreich zwischenzeitlich Asyl bekommen hat. Er sollte offenbar als Informationsquelle für einen befreundeten Nachrichtendienst genutzt werden. Doch bald tauchten Vorwürfe auf, die nicht mehr abreißen wollten. Ein Gerichtsprozess gegen mehrere österreichische Beamte endete mit Freisprüchen. Nun will die Staatsanwaltschaft Wien aber den Ex-General selbst und einen weiteren Syrer, der ebenfalls 2015 in Österreich Asyl bekommen hat, vor Gericht stellen. Die Anklage ist noch nicht rechtswirksam. Beide Beschuldigte haben einen Einspruch dagegen angekündigt. Erst wenn darüber entschieden ist, steht also fest, ob die Angelegenheit vor Gericht geht. Betont sei: Beide Männer bestreiten sämtliche Vorwürfe.

Es ist ein Verfahren von internationaler Tragweite: Vor wenigen Wochen hat die Staatsanwaltschaft Wien Anklage gegen einen früheren syrischen Brigadegeneral und einen weiteren ehemaligen hochrangigen Vertreter des Assad-Regimes erhoben. Es geht um die mutmaßliche Misshandlung von Zivilisten in einem Gefängnis mit dem Ziel – so der Vorwurf – die damalige Protestbewegung gegen das Regime zu unterdrücken. Dem Ex-General wird sogar Folter vorgeworfen.

Auch, wenn dieser nicht Teil der vorliegenden Daten ist, haben sich profil und ORF im Zuge dieser Recherche mit dem Fall des nunmehr angeklagten Generals auseinandergesetzt. Hier geht es um Vorwürfe aus den Jahren 2011 bis 2013 – und zwar konkret in der Stadt Rakka. Die Ermittler konnten bis dato 21 mutmaßliche Opfer ausforschen. Auf den Angaben dieser Zeugen beruht letztlich auch die Anklageschrift. profil und ORF konnten nun mit einem davon sprechen. Und er erhebt durchaus schwere Vorwürfe.

„Festnahme selbst bei Facebook-Posts“ Schon vor der Revolution im Zuge des Arabischen Frühlings im Jahr 2011 sei es in Syrien sehr schwierig gewesen, sich politisch zu engagieren, erzählt der Mann, der in der medialen Berichterstattung anonym bleiben möchte. Sogar in der Anklageschrift sind die Zeugen bis dato nur mit Nummern angeführt – zum Schutz der mutmaßlichen Opfer selbst, aber auch ihrer in Syrien lebenden Angehörigen. Nach dem Ausbruch der Revolution habe dann jeder Schwierigkeiten bekommen, der politische Ideen öffentlich ansprechen wollte, erzählt der Zeuge im Interview. Selbst wenn man nur knappe Posts auf Facebook dazu gemacht habe, sei es dazu gekommen, dass man vom Sicherheitsapparat des Regimes festgenommen wurde. Staatsanwaltschaft: „Massiv körperlich misshandelt“ Teil dieses Sicherheitsapparats in Rakka waren laut Verdachtslage auch die beiden Beschuldigten, welche die Staatsanwaltschaft Wien nunmehr vor Gericht bringen will. Der ehemalige Brigadegeneral bekleidete demnach eine leitende Funktion im syrischen Geheimdienst, wobei er auch die Aufsicht über eine Haftanstalt gehabt haben soll. Der zweite Beschuldigte leitete wiederum die Ermittlungsabteilung der örtlichen Kriminalpolizei. Beide sollen für die Festnahme, die Inhaftierung und die anschließende Einvernahme von Zivilpersonen organisatorisch verantwortlich gewesen sein „und fallweise auch selbst Tätlichkeiten gegen inhaftierte Personen gesetzt haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wien. Unter ihrer Befehlsgewalt seien Zivilisten „unter prekären sanitären und unmenschlichen Bedingungen“ von Beamten des Geheimdiensts und der Kriminalpolizei „wiederholt auch unter Anwendung von Folterwerkzeugen zum Teil massiv körperlich misshandelt und zur Ablegung von für sie nachteiligen Geständnissen beziehungsweise Aussagen“ genötigt worden.

© Faksimile Der syrische Ex-General erhielt im Rahmen eines umstritten Geheimdienst-Deals zunächst Asyl. Später wurde das Verfahren wieder aufgenommen und sein Antrag abgewiesen. Seit fast einem Jahr sitzt er in U-Haft. Bild anzeigen © Faksimile Der syrische Ex-General erhielt im Rahmen eines umstritten Geheimdienst-Deals zunächst Asyl. Später wurde das Verfahren wieder aufgenommen und sein Antrag abgewiesen. Seit fast einem Jahr sitzt er in U-Haft.

Anklage: Schläge, Tritte, Elektroschocks Dem Ex-General werden zahlreiche Fälle schwerer Körperverletzung vorgeworfen – fast alle davon als Beitragstäter. In einem Fall soll er aber ein Opfer während einer Befragung auch selbst mehrmals geschlagen und die Anwendung intensiver Gewalt angeordnet haben. Daraufhin soll der Häftling dann von Wachebeamten im Keller mit Elektrokabeln geschlagen und auf einem Folterwerkzeug namens „fliegender Teppich“ misshandelt worden sein. Darunter versteht man eine Holzkonstruktion, auf welcher der Betroffene gänzlich fixiert ist, sein Körper aber auf bestimmte Weise abgewinkelt werden kann. Darüber hinaus wird dem früheren Brigadegeneral auch das Verbrechen der Folter als Bestimmungs- bzw. Beitragstäter vorgeworfen. Demnach habe er die Misshandlung einer Person – unter anderem, um von dieser ein Geständnis zu erlangen – veranlasst oder zumindest nicht untersagt. profil-Informationen zufolge ist diesbezüglich in der Anklageschrift von Schlägen, Tritten und Elektroschocks die Rede. Zeuge: „Alle haben gewusst, was dort passiert ist“ „Die meisten Menschen in Syrien haben gewusst, was drinnen abgeht“, meint der Zeuge, mit dem profil und ORF sprechen konnten, generell mit Blick auf die Situation in Gefängnissen im Assad-Regime. Das Regime habe bewusst auf eine abschreckende Wirkung abgezielt. „Je mehr Demonstranten es auf den Straßen gab, umso brutaler war der Umgang mit Ihnen“, erzählt der Mann auch konkret mit Blick auf die Stadt Rakka. Das Sicherheitsgebäude sei den Einwohnern der Stadt bekannt gewesen: „Alle Menschen haben gewusst, was dort passiert ist.“ Alle hätte sich davor gefürchtet. Auch der General sei in Rakka bekannt gewesen, sagt der Zeuge. Er habe schon vor der Revolution einen schlechten Ruf gehabt. Sofern ein Gefangener einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft oder in der Politik gehabt habe, hätte der General mitunter selbst „das Foltern geleitet“, behauptet der Mann, der das Interview über einen Dolmetscher in arabischer Sprache gegeben hat. Es habe auch Fälle von Ermittlungen – sinngemäß wohl: Einvernahmen – gegeben, die im Büro des Generals stattgefunden hätten, meint der Zeuge. Anwalt: Großteil nicht überprüfbar An dieser Stelle sei nochmals betont: Beide Beschuldigte bestreiten sämtliche Vorwürfe. Es gilt in vollem Umfang die Unschuldsvermutung. Rechtsanwalt Timo Gerersdorfer, der den in U-Haft sitzenden Ex-General vertritt, teilt auf Anfrage mit: „Die Anklage beruht großteils auf anonymisierten, widersprüchlichen und in ihrer Entstehung höchst problematischen Aussagen aus einem Bürgerkriegsumfeld, die erst viele Jahre nach den behaupteten Ereignissen aufgetaucht sind.“ Ein großer Teil dieser Angaben entziehe sich „jeder nachvollziehbaren Überprüfbarkeit“. Besonders kritisch sieht Gerersdorfer, dass „zentrale Belastungselemente von anonymisierten Zeugen stammen“. Seinem Klienten sei damit „jede Möglichkeit genommen, die Herkunft dieser Aussagen, deren Kontext oder mögliche Einflussnahmen zu hinterfragen“. Eine effektive Überprüfung der Glaubwürdigkeit sei dadurch nicht möglich. Dies berühre grundlegende Verteidigungsrechte. „Der notwendige verfahrensrechtliche Ausgleich fehlt vollständig“, meint Gerersdorfer.

© APA/GEORG HOCHMUTH/apa Die Staatsanwaltschaft Wien erhob Anklage. Nach Einsprüchen der Beschuldigten prüft diese nun das Oberlandesgericht Wien. Dann entscheidet sich, ob der Fall vor Gericht geht oder nicht. Bild anzeigen © APA/GEORG HOCHMUTH/apa Die Staatsanwaltschaft Wien erhob Anklage. Nach Einsprüchen der Beschuldigten prüft diese nun das Oberlandesgericht Wien. Dann entscheidet sich, ob der Fall vor Gericht geht oder nicht.