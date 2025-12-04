Standbild aus dem Interview mit dem Zeugen: Dieser ist zur Anonymisierung abgedunkelt.
© ORF

Interview mit dem Zeugen. Links: ORF-Journalistin Miriam Beller

Investigativ

Zeuge gegen Syrien-General: „Alle haben gewusst, was dort passiert ist“

Die Staatanwaltschaft Wien hat einen syrischen Ex-General wegen Folter-Verdachts angeklagt. profil und ORF konnten mit einem der Zeugen sprechen. Er erhebt schwere Vorwürfe.
Stefan Melichar
Von Stefan Melichar
04.12.25

Es ist ein Verfahren von internationaler Tragweite: Vor wenigen Wochen hat die Staatsanwaltschaft Wien Anklage gegen einen früheren syrischen Brigadegeneral und einen weiteren ehemaligen hochrangigen Vertreter des Assad-Regimes erhoben. Es geht um die mutmaßliche Misshandlung von Zivilisten in einem Gefängnis mit dem Ziel – so der Vorwurf – die damalige Protestbewegung gegen das Regime zu unterdrücken. Dem Ex-General wird sogar Folter vorgeworfen.

Der Fall hat nicht zuletzt auch deshalb internationales Aufsehen erregt, weil der ehemalige Geheimdienst-General in Österreich zwischenzeitlich Asyl bekommen hat. Er sollte offenbar als Informationsquelle für einen befreundeten Nachrichtendienst genutzt werden. Doch bald tauchten Vorwürfe auf, die nicht mehr abreißen wollten. Ein Gerichtsprozess gegen mehrere österreichische Beamte endete mit Freisprüchen. Nun will die Staatsanwaltschaft Wien aber den Ex-General selbst und einen weiteren Syrer, der ebenfalls 2015 in Österreich Asyl bekommen hat, vor Gericht stellen. Die Anklage ist noch nicht rechtswirksam. Beide Beschuldigte haben einen Einspruch dagegen angekündigt. Erst wenn darüber entschieden ist, steht also fest, ob die Angelegenheit vor Gericht geht. Betont sei: Beide Männer bestreiten sämtliche Vorwürfe.

Investigativ-Projekt „Damascus Dossier“

profil und ORF haben in den vergangenen Monaten im Rahmen des internationalen Investigativ-Projekts „Damascus Dossier“ intensiv zu Syrien und zum vor einem Jahr gefallenen Assad-Regime recherchiert. Der deutsche Fernsehsender NDR hatte zuvor eine riesige Menge geleakter syrischer Geheimdienstdokumente mit dem „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) geteilt. Darüber hinaus noch Zigtausende Fotos, die den Tod von mehr als 10.000 syrischen Gefangenen zwischen 2015 und 2024 dokumentieren. ICIJ, NDR und 24 weitere Medien aus zwanzig verschiedenen Ländern haben die Informationen analysiert.

Logo des Projekts „Damascus Dossier“
© ICIJ

Auch, wenn dieser nicht Teil der vorliegenden Daten ist, haben sich profil und ORF im Zuge dieser Recherche mit dem Fall des nunmehr angeklagten Generals auseinandergesetzt. Hier geht es um Vorwürfe aus den Jahren 2011 bis 2013 – und zwar konkret in der Stadt Rakka. Die Ermittler konnten bis dato 21 mutmaßliche Opfer ausforschen. Auf den Angaben dieser Zeugen beruht letztlich auch die Anklageschrift. profil und ORF konnten nun mit einem davon sprechen. Und er erhebt durchaus schwere Vorwürfe.

04.12.25
Stefan Melichar

ist Chefreporter bei profil. Der Investigativ- und Wirtschaftsjournalist ist Mitglied beim International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2022 wurde er mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.

