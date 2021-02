„Better Call Saul“, Staffel 3: Geschwisterhiebe

Wenn es um Smalltalk-taugliche Gesprächsthemen geht, haben TV-Serien dem Wetter in den letzten Jahren gehörig den Rang abgelaufen. So anregend kann eine Gesprächsrunde gar nicht sein, dass sie nicht früher oder später auf das eine oder andere aktuelle Streaming-Suchtmittel wie „House of Cards“, „Twin Peaks“, „Game of Thrones“ oder „Better Call Saul“ zu sprechen kommt.