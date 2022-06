Bilanz der Wiener Festwochen: Kontrollfreak im Gemüsegarten

Eine der ersten Amtshandlungen von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler war 2018 die Kündigung von Zierhofer-Kin mit anschließender Ernennung des belgischen Kurators Christophe Slagmuylder zum neuen Intendanten. Der 55-Jährige hatte zuvor das Kunstenfestival in Brüssel geleitet, eine performancelastige Veranstaltung, die Einkäufer aus aller Welt anlockt. Die Wiener Festwochen aber waren schon immer ein Publikumsfestival. Ihre Aufgabe war es, künstlerische Lücken zu schließen, die der Rest des Kulturjahres offengelassen hatte. So ist einst die Kunsthalle am Karlsplatz als Provisorium entstanden, weil vorher bestimmte Ausstellungen nicht in Wien Halt gemacht hatten. Um die Festwochen sinnvoll zu programmieren, braucht es also eine Analyse der heimischen Kulturlandschaft. Slagmuylder aber, der laut Insidern als Kontrollfreak und Einzelkämpfer gilt, möchte ein Kunstenfestival XXL machen: kleine bis kleinste Performances und Tanz – all das, was es in Wien ohnehin zur Genüge gibt. Mit innovativem Schauspiel, das auch deshalb hierzulande fehlt, weil das Burgtheater unter Martin Kušej eher freudlos dahindümpelt, kennt der Festwochen-Intendant sich nicht aus. Davon zeugt auch das Gastspiel des gefeierten deutschen Regisseurs Christopher Rüping. Mit "Der Ring des Nibelungen" wurde eine wenig dynamische Arbeit präsentiert, die vor allem aus Monologen besteht. Rüping kann szenisch deutlich mehr. Warum lädt man für sein Wien-Debüt keine aussagekräftigere Inszenierung ein?