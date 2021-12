Neue Songs der US-Musikerin Mitski: Wir sind die Zukunft

Die Sache mit der Rockmusik ist paradox bis schwierig: Alle paar Jahre muss sie gerettet werden, weil sie sich, gefangen zwischen alten Denkmustern und breitbeinigen Codes, mal wieder selbst zu Grabe getragen hat. Dabei gibt es kaum was Schöneres als das Pop-Triumvirat aus Gitarre, Schlagzeug und Bass – angereichert vielleicht noch mit Synthesizer-Spielereien. Seit Jahren sind es junge Künstlerinnen, die für neue Akzente und Euphorie sorgen (die britischen Bubenrocker Idles bestätigen nur die Regel). Denn: Bereits der ewige Jugendheld und Rock-Feminist Kurt Cobain kritzelte Anfang der Neunziger ein tröstliches Zukunftsszenario in sein Tagebuch: „I like the comfort in knowing that women are the only future in rock and roll.“