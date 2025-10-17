Drängende Gegenwartsfragen

Es braucht einen Autor von der Klasse eines Ian McEwan, um ein solches Unternehmen zu einem glücklichen erzählerischen Ende zu führen. Als junger Schriftsteller schlitzte Ian McEwan in seinen Erzählungen gern Nagetiere auf, es wurde auch der eine oder andere Protagonist bei lebendigem Leib eingemauert: Horror pur, der dem 1948 geborenen Autor den Beinamen „Mr. Macabre“ eintrug.

Seit geraumer Zeit transferiert McEwan allerdings drängende Gegenwartsfragen in meisterhafte Romane: Klimawandel („Solar“), Religionsfreiheit („Kindeswohl“), Irak-Krieg („Saturday“), Technikphilosophie („Maschinen wie ich“). Wer das Werk des Briten verfolgt, darf sich über die je rezenten Großdebatten und ideologischen Dispute so gründlich informiert wie bestens unterhalten fühlen.

In konturloses Geheul hat McEwan die Fragen der Zeit nie überführt. Er widmet ihnen jeweils brillante Mitschriften, gewieft ausgeheckte Romane. In der Familienchronik „Abbitte“ (2002) unterwarf der Autor das Geschehen einer kunstvollen Verlangsamung, dem Roman „Am Strand“ (2007) legte er eine kühne Konstruktion zugrunde: Erzählt werden darin acht Stunden aus dem Leben eines frischvermählten Paars des Jahres 1962, kurz vor der Hochzeitsnacht. In „Lektionen“ (2022) rekapituliert McEwan Teile der Geschichte des 20. und frühen 21. Jahrhunderts am Beispiel eines Barpianisten und gescheiterten Dichters namens Baines, indem er in die Historien- und Nachrichten-Schnipsel die fiktive Geschichte dieses Londoner Jedermanns mengt. Bang fragte Untergeher Baines in „Lektionen“: „Konnte bei der Erderwärmung die Katastrophe abgewendet werden? War ein Krieg zwischen China und Amerika in den Stoff der Geschichte gewebt? Machte die globale Seuche rassistischer Nationalismen irgendwann etwas Edelmütigerem, Konstruktiverem Platz?“

Antworten liefert nun „Was wir wissen können“ als düstere Gemengelage und fröhliche Prosa-Versuchsanordnung: Was, fragt McEwan, ist „Wahrheit“? Was passiert, wenn wir unsere monochromen Erinnerungen allzu freihändig kolorieren? Was können wir wissen? Was glauben? Letztlich: Was können wir lieben?

Pechschwarze Erzählung

McEwan bietet in „Was wir wissen können“ seinen ganzen Erfindungsreichtum auf und lässt eine Armada unglücklicher Figuren durch den Roman flanieren, um die anbrechende Dunkelstunde des Menschengeschlechts in allen Details zu schildern. Dabei fegt er jedwede Gewissheit an eine geordnete, hoffnungsfrohe Zukunft mit einer Beiläufigkeit vom Tisch, dass es einen gruselt.

Man muss kein Klimawissenschafter, keine Friedensaktivistin sein, um zu ahnen, in welch gefährliche Richtung die Reise geht, von der McEwan erzählt. Insofern ist „Was wir wissen können“ halb Memoire, halb (vielleicht gar nicht so) fiktive, pechschwarz eingefärbte Erzählung. Die Welt des frühen 21. Jahrhunderts kommt dem Literaturwissenschafter Tom wie ein Paradies vor: „Es gab einen größeren Reichtum an Blumen, Bäumen, Insekten, Vögeln und Säugetieren.“ Die Luft? Weniger radioaktiv. Fensterscheiben? Ein Luxus. Das Internet? KI? Zerstoben in postnuklearen Globalschlachten.

Großbritannien ist zu einer Archipel-Republik geschrumpft, New York, Lagos, Hamburg und Glasgow sind von der Landkarte verschwunden, in Rest-Amerika schlagen sich die Armeen der Warlords gegenseitig die Köpfe ein, die Weltbevölkerung ist auf vier Milliarden geschrumpft. Alltagstrivialitäten wie das Mobiltelefonieren gehören der fernen Vergangenheit an, zur Not kommt gebackene Aalpastete auf den Tisch, Zigaretten sind illegale Ware. Das Leben als Ausnahmezustand.

„Die Idiotie jener Tage“, notiert Tom, als die Erderwärmung noch geflissentlich ignoriert wurde: „Für die nachfolgenden Generationen blieb nur versengte Erde, nur heitere Verachtung.“ Soll niemand sagen, er oder sie hätten es nicht gewusst.

Besseres kommt übrigens nicht nach. In „Was wir wissen können“ wird eine Autorin namens Mabel Fisks gefeiert, insbesondere ihre frühe Novelle „Der Hammer“ über erste Liebe: „So warmherzig, weise und lustig“, spottet McEwan. Der Sohn eines italienischen Kellners, der bei einem Reifendienst arbeitet, lernt darin beim Reifenwechseln eine junge Frau aus wohlhabender Künstlerfamilie kennen und lieben. So kitschig und abgedroschen. Literatur tot.