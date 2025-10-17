Auch er hätte den Nobelpreis verdient: Ian McEwans neuer Roman „Was wir wissen können"
Lang lebe die Literatur! Tom Metcalfe, der Erzähler des Romans „Was wir wissen können“, erforscht das Leben des berühmten Schriftstellers Francis Blundy und dessen Frau Vivien – über die Jahrhunderte hinweg: Der Literaturwissenschafter wirft aus dem Jahr 2119 einen Blick auf einen Oktoberabend 2014, als der Lyrik-Geck Blundy in heiterer Runde seiner Vivien als Geburtstagsgeschenk ein auf Pergament gekritzeltes Sonett vortrug. 105 Jahre später, in Toms Gegenwart des Jahres 2119, gelten die Liebesverse als Meisterstück der englischsprachigen Literatur.
Doch ach! Das vermeintliche Wunderding wurde nie publik gemacht, die Handschrift ging verschollen. Toms Rekonstruktion der Geburtstagsfeier anhand von SMS-Botschaften, Social-Media-Einträgen und E-Mails fördert wie nebenher verhängnisvolle Affären und zwischenmenschliche Abgründe zutage.
Die Welt stand zwischen 2014 und 2119 übrigens nicht still. „Man redete über den Klimawandel, so der verharmlosende, damals noch gebräuchliche Ausdruck“, notiert Tom.
Die Welt in gut 100 Jahren, die McEwan entwirft, ist kein Ort, an dem man leben möchte: Kriege, Hungersnöte, Migrationsströme, Dürre, Taifune, Tsunamis, Waldbrände, Wirbelstürme sind wiederkehrende Ereignisse, dazu die fortschreitende Übersäuerung der Meere, schmelzendes Polareis, Pandemien. Jahre, in denen halbwegs Ruhe und Ordnung einkehren, sind reine Reminiszenzen an alte Glorie, an das erste Vierteljahrhundert des 21. Jahrhunderts.
Die Welt neigt sich ihrem unrühmlichen Ende entgegen – und Schöngeist Tom sucht nach einem Sonetten-Zyklus auf Pergament, einmalig vorgetragen zu Wachteln mit Steinpilzen. Mit Ach und Krach hat es die Menschheit in das Jahr 2119 geschafft – und Tom sinniert darüber, welche Kartoffelsorte bei dem ominösen Lyrik-Dinner auf den Tisch kam. McEwan mischt spekulative Weltuntergangsgeschichte mit buchstäblicher Küchenphilosophie, verwebt nervtötenden Alltagstrott mit Krimi und Verbrechen, das in seiner gehässigen Herrlichkeit langsam, aber sicher ans Tageslicht kommt. Sehr viel weiter lassen sich Schalk und Witz nicht treiben.
Drängende Gegenwartsfragen
Es braucht einen Autor von der Klasse eines Ian McEwan, um ein solches Unternehmen zu einem glücklichen erzählerischen Ende zu führen. Als junger Schriftsteller schlitzte Ian McEwan in seinen Erzählungen gern Nagetiere auf, es wurde auch der eine oder andere Protagonist bei lebendigem Leib eingemauert: Horror pur, der dem 1948 geborenen Autor den Beinamen „Mr. Macabre“ eintrug.
Seit geraumer Zeit transferiert McEwan allerdings drängende Gegenwartsfragen in meisterhafte Romane: Klimawandel („Solar“), Religionsfreiheit („Kindeswohl“), Irak-Krieg („Saturday“), Technikphilosophie („Maschinen wie ich“). Wer das Werk des Briten verfolgt, darf sich über die je rezenten Großdebatten und ideologischen Dispute so gründlich informiert wie bestens unterhalten fühlen.
In konturloses Geheul hat McEwan die Fragen der Zeit nie überführt. Er widmet ihnen jeweils brillante Mitschriften, gewieft ausgeheckte Romane. In der Familienchronik „Abbitte“ (2002) unterwarf der Autor das Geschehen einer kunstvollen Verlangsamung, dem Roman „Am Strand“ (2007) legte er eine kühne Konstruktion zugrunde: Erzählt werden darin acht Stunden aus dem Leben eines frischvermählten Paars des Jahres 1962, kurz vor der Hochzeitsnacht. In „Lektionen“ (2022) rekapituliert McEwan Teile der Geschichte des 20. und frühen 21. Jahrhunderts am Beispiel eines Barpianisten und gescheiterten Dichters namens Baines, indem er in die Historien- und Nachrichten-Schnipsel die fiktive Geschichte dieses Londoner Jedermanns mengt. Bang fragte Untergeher Baines in „Lektionen“: „Konnte bei der Erderwärmung die Katastrophe abgewendet werden? War ein Krieg zwischen China und Amerika in den Stoff der Geschichte gewebt? Machte die globale Seuche rassistischer Nationalismen irgendwann etwas Edelmütigerem, Konstruktiverem Platz?“
Antworten liefert nun „Was wir wissen können“ als düstere Gemengelage und fröhliche Prosa-Versuchsanordnung: Was, fragt McEwan, ist „Wahrheit“? Was passiert, wenn wir unsere monochromen Erinnerungen allzu freihändig kolorieren? Was können wir wissen? Was glauben? Letztlich: Was können wir lieben?
Pechschwarze Erzählung
McEwan bietet in „Was wir wissen können“ seinen ganzen Erfindungsreichtum auf und lässt eine Armada unglücklicher Figuren durch den Roman flanieren, um die anbrechende Dunkelstunde des Menschengeschlechts in allen Details zu schildern. Dabei fegt er jedwede Gewissheit an eine geordnete, hoffnungsfrohe Zukunft mit einer Beiläufigkeit vom Tisch, dass es einen gruselt.
Man muss kein Klimawissenschafter, keine Friedensaktivistin sein, um zu ahnen, in welch gefährliche Richtung die Reise geht, von der McEwan erzählt. Insofern ist „Was wir wissen können“ halb Memoire, halb (vielleicht gar nicht so) fiktive, pechschwarz eingefärbte Erzählung. Die Welt des frühen 21. Jahrhunderts kommt dem Literaturwissenschafter Tom wie ein Paradies vor: „Es gab einen größeren Reichtum an Blumen, Bäumen, Insekten, Vögeln und Säugetieren.“ Die Luft? Weniger radioaktiv. Fensterscheiben? Ein Luxus. Das Internet? KI? Zerstoben in postnuklearen Globalschlachten.
Großbritannien ist zu einer Archipel-Republik geschrumpft, New York, Lagos, Hamburg und Glasgow sind von der Landkarte verschwunden, in Rest-Amerika schlagen sich die Armeen der Warlords gegenseitig die Köpfe ein, die Weltbevölkerung ist auf vier Milliarden geschrumpft. Alltagstrivialitäten wie das Mobiltelefonieren gehören der fernen Vergangenheit an, zur Not kommt gebackene Aalpastete auf den Tisch, Zigaretten sind illegale Ware. Das Leben als Ausnahmezustand.
„Die Idiotie jener Tage“, notiert Tom, als die Erderwärmung noch geflissentlich ignoriert wurde: „Für die nachfolgenden Generationen blieb nur versengte Erde, nur heitere Verachtung.“ Soll niemand sagen, er oder sie hätten es nicht gewusst.
Besseres kommt übrigens nicht nach. In „Was wir wissen können“ wird eine Autorin namens Mabel Fisks gefeiert, insbesondere ihre frühe Novelle „Der Hammer“ über erste Liebe: „So warmherzig, weise und lustig“, spottet McEwan. Der Sohn eines italienischen Kellners, der bei einem Reifendienst arbeitet, lernt darin beim Reifenwechseln eine junge Frau aus wohlhabender Künstlerfamilie kennen und lieben. So kitschig und abgedroschen. Literatur tot.