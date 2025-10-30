Die Popkultur liebt ihre Ungeheuer. Kaum ein Genre hat sich so hartnäckig gegen jede Abnutzung immunisiert wie jenes der True Crime; speziell, wenn es um Serienkiller geht. Zuletzt sorgte indes die Ed-Gein-Staffel der „Monster“-Anthologie für eine Art Weckruf: Deren maßloser Zynismus und Voyeurismus erwies sich selbst für Angstlust-Aficionados als zu viel des Schlechten – vom bizarren Ansinnen der Netflix-Show, die Titelfigur zum Proto-Influencer des modernen Horrorkinos zu verklären, ganz zu schweigen.

In diesem Umfeld mutet „Devil in Disguise“ (ab sofort auf Sky) nun wie ein Befreiungsschlag an. Die Miniserie über John Wayne Gacy, jenen sadistischen Clown im Kostüm eines Bauunternehmers, der in den 1970er-Jahren mindestens 33 junge Männer ermordete, erliegt erst gar nicht dem Versuch, das Publikum mit expliziten Blut-und-Beuschel-Exzessen ködern zu wollen. Serienschöpfer und Showrunner Patrick Macmanus wagt sich stattdessen an eine Neujustierung der Genre-Prioritäten: Ihm ist es wichtiger, den Opfern Zeit zu schenken, um sie noch einmal atmen, lieben und vom besseren Morgen träumen zu lassen.