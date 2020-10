Ordentliches Brett: Die Ärzte veröffentlichen ihr neues Album „Hell“

Glaubt man „Morgens Pauken“, der ersten Single aus „Hell“, dann ist es um den Punk anno 2020 nicht gut bestellt. Denn inzwischen sei, so die Bestandsaufnahme der Berliner Band Die Ärzte, ohnehin alles Subkultur und Nonkonformismus – oder was man dafür hält. „Du betrügst bei Blinde Kuh / Und du likest die CDU / Hast 'nen Pelzmantel im Schrank / Du bist Punk!“, heißt es im Song. Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González antworten darauf mit einem ordentlichen Brett Punkrock; die insgesamt 18 neuen Lieder gehen jedoch fröhlich assoziierend in viele Richtungen: von Flamenco-Spielereien („True Romance“) und Mitsing-Gitarrengeschrammel („Ich, am Strand“) zu Gassenhauer-Rock („Einmal ein Bier“) und Dark-Wave-Versatzstücken („Polyester“). „Hell“, das entweder die Hölle oder als Gegenteil von dunkel meint, bleibt aber bei aller musikalischen Vielschichtigkeit ein durchaus homogenes Album.